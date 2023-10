Noa, membro das forças armadas de Israel que fez sucesso no Tik Tok com seus vídeos, desaparece após o início da guerra

Noa é um dos membros do Forças armadas israelenses e começou a fazer sucesso no seu perfil na rede social Tik Tok graças aos vídeos que carregava onde o conteúdo era relacionado com a vida de um elemento das forças armadas e assim atingiu mais de 140 mil fãs.

A bela influenciadora tinha seguidores de todo o mundo, mas a maioria deles eram de seu país. NoéO último vídeo de foi enviado em 2 de outubro deste ano, dias antes do início da guerra. Até agora a sua localização é desconhecida, mas alguns já teorizam que ela teve que defender o seu país de ataques de Hamas membros.

Os usuários das redes sociais sem dúvida demonstraram preocupação ao ver que desde o dia 2 de outubro ela não postou nenhum conteúdo: “Quero ir resgatá-la”, “Alguém por favor me mande a tradução dessa música…”, “Pessoas de qualidade vão lembre-se que ela é outra criança” ou “Parabéns para você, lindo soldado, sentiremos sua falta”, disseram seus seguidores.