North West canaliza Kanye no Halloween, Kim Kardashian rasgada para mansão assombrada ‘surda’

noroestefilha de Kanye West e Kim Kardashian, vestida com o icônico mascote “Urso da formatura” de seu pai no sábado, antes do Halloween, e compartilhou um vídeo no TikTok dançando suas músicas. O proprietário do SKIMS, por sua vez, foi criticado pelos fãs por causa de uma mansão mal-assombrada “surda”.

A filha de Kanye, de 10 anos, é frequentemente vista tentando se parecer com o pai, mais do que já faz por natureza. Desta vez, North se tornou o personagem do álbum Graduation, de 2007, do rapper.

A assustadora decoração da casa de Halloween de Kim Kardashian é assustadora

Ela postou vídeos em uma conta do TikTok compartilhada com sua mãe dançando Estelle‘American Boy’, que apresenta West, e “I Wonder” e “Can’t Tell Me Nothing”.

West, 46, apresentou o urso na capa de sua estreia em 2004, The College Dropout, e do segundo ano do LP Late Registration, mas o visual de North incluía a jaqueta e a peça dourada de Jesus usada pela versão Graduation do heterogêneo.

A mansão assombrada de Kim Kardashian

Em um vídeo agora excluído, Kardashian exibiu sua extravagante mansão mal-assombrada, que incluía partes de corpo falsas e outros itens assustadores.

Os fãs online a criticaram pela mansão assombrada “surda” por causa dos terrores do mundo real que aconteciam fora da bolha Kardashian.

É uma temporada assustadora e Kim K adora dar tudo de si, mas esta pode ser a última vez devido à reação injustificada e avassaladora.