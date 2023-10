Nos encontramos novamente: Harbaugh dos Ravens e Tomlin dos Steelers se enfrentam pela 34ª vez

Csemana 5 no NFL verá a renovação de uma safra AFC Norte rivalidade quando o Corvos de Baltimore visite a Pittsburgh Steelers — e mais uma vez, Corvos treinador John Harbaugh e ele ladrões contrapartida Mike Tomlin vai de igual para igual.

O jogo de domingo às Estádio Acrisure será o 34º encontro entre Harbaugh e Tomlin desde que os Ravens contrataram o primeiro em 2008. É um confronto que tem apenas um igual no NFLlonga história – e esta edição é de vital importância para ambas as equipes, especialmente para o lutador ladrões.

Longevidade e estabilidade

O ladrões contratado Tomlin em 2007 – apenas o terceiro técnico desde 1969. Em duas temporadas, Tomlin e o quarterback Ben Roethlisberger tinha guiado Pitsburgo para o seu sexto Super Bowl campeonato, e voltaram ao jogo em 2010, quando perderam para o Green Bay Packers.

Embora Pittsburgh ainda não tenha retornado ao NFLNo jogo do campeonato, Tomlin continua no comando como o segundo técnico mais antigo da liga. As 165 vitórias de Tomlin estão em terceiro lugar entre os treinadores ativos, e ele levou Pittsburgh a sete AFC Norte títulos.

Harbaughcontratado por Baltimore antes da temporada de 2008, liderou o Corvos para a vitória em Super Bowl XLVII em 2013. Harbaugh alcançou sua 150ª vitória na temporada regular na semana 4, quando o Baltimore venceu o Cleveland Browns, e ele tentará melhorar seu recorde de todos os tempos contra o Steelers de Tomlin para 16-18. Este 34º confronto entre os dois treinadores fica atrás apenas dos 49 encontros entre George Halas do Ursos e Lambeau Encaracolado do Empacotadoresdisputado entre 1921 e 1953.

Roethlisberger afirma que Bill Belicheck e os Patriots são trapaceiros

Ponto de inflexão para Pittsburgh

O jogo de domingo poderá dar aos observadores uma indicação sobre se o Tomlin Ele estava dentro Pitsburgo em breve chegará ao fim. Outra perda derrubaria o ladrões para 1-4 – e os fãs já estão fervendo com o coordenador ofensivo Matt Canadáa incapacidade de tirar o máximo proveito do quarterback Kenny Pickett ou receptor amplo George Pickens.

Claro se Lamar Jackson está fazendo lances como este, os Steelers podem não ter muitas chances.

O Corvos se solidificarão como o time a ser batido no AFC Norte se conseguirem melhorar para 4-1. Eles já teriam vencido cada um dos outros três times da divisão, com Jackson mostrando mais do que apenas vislumbres de sua antiga forma de MVP.