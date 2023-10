Nota de R$50 em circulação no Brasil possui bitcoins escondidos; veja como pegar

Recentemente, uma notícia tem circulado pelas redes sociais e chamado a atenção de muitas pessoas no Brasil: uma nota de 50 reais contendo o equivalente a outros R$ 400 em bitcoins está circulando pelo país desde dezembro de 2022.

Mas o que torna essa nota tão especial? A resposta está em um segredo guardado por meio de 12 palavras em inglês, que dão acesso a cerca de 0,003 bitcoins. Neste artigo, vamos explorar essa história intrigante e descobrir como resgatar esses bitcoins escondidos.

A Origem da Brincadeira

Tudo começou com um grupo de investidores de bitcoin que decidiram criar uma crítica criativa em relação à nossa moeda, o Real. Eles depositaram 0,0028 bitcoins em um endereço específico e anotaram a “senha” da carteira em uma nota de 50 reais, que foi colocada em circulação.

A ideia por trás dessa brincadeira era valorizar uma mentira, pois apenas as pessoas que entendessem o significado das palavras teriam acesso aos bitcoins.

“Vamos fazer essa mentira ser valorizada? Quem entende o que são as palavras, leva os satoshis.” – SOUL Bitcoin

Dia 31/12/2022 a cédula começou a circular Itanhaém SP

Vamos praticar a lei da atração: dando que se recebe.

Ao fazerem as doações retweet e se quiserem enviem o hash que podem acompanhar o saldo na @mempool pic.twitter.com/59gBP05ve1 — SOUL Bitcoin (@soul_bitcoin) January 3, 2023

O Mistério da Nota de R$ 50



Você também pode gostar:

Desde o dia 31 de dezembro de 2022, essa nota especial começou a circular na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo. No entanto, mesmo após dez meses, ninguém descobriu o segredo e resgatou os bitcoins escondidos.

O saldo da carteira pode ser acompanhado por meio de exploradores de blocos, e até o momento, o endereço bc1quqzfax83np4u9uw6k7zrm5u8v7jfrgwtkwavza possui 0,00295244 bitcoins, o que equivale a cerca de R$ 417, representando um aumento de 61% desde que a nota marcada entrou em circulação.

Como Resgatar os Bitcoins da Nota

Se você tiver a sorte de encontrar uma nota de 50 reais com 12 palavras em inglês, pode ser o seu dia de sorte para resgatar esses bitcoins! Para fazer isso, siga os seguintes passos:

Faça o download de uma carteira de bitcoin confiável em seu dispositivo. Insira as 12 palavras em inglês na ordem correta na carteira. Após inserir as palavras, você terá acesso ao valor equivalente em bitcoins. Transfira os bitcoins para outro endereço, seja de uma corretora ou de outra carteira que você possua.

É importante ressaltar que outras pessoas também têm acesso a essa “senha” e podem mover esses bitcoins, então é recomendado transferi-los para uma carteira segura de sua escolha.

O Destino dos Bitcoins Não Resgatados

Caso o saldo da nota de 50 reais com bitcoins escondidos não seja resgatado até o próximo halving do bitcoin, que está previsto para meados de abril de 2024, os idealizadores da brincadeira afirmam que doarão a quantia para uma instituição de caridade a ser escolhida pela comunidade.

Essa medida visa incentivar as pessoas a participarem da busca pelo segredo das palavras e resgatarem os bitcoins antes que seja tarde demais.

Ademais, a história da nota de 50 reais com bitcoins escondidos tem despertado o interesse de muitas pessoas no Brasil. Essa brincadeira criativa feita por investidores de bitcoin busca valorizar uma mentira, desafiando as pessoas a descobrirem o segredo por trás das 12 palavras em inglês.

Se você encontrar uma nota com essas características, siga os passos mencionados neste artigo para resgatar os bitcoins. Caso contrário, fique atento ao próximo halving do bitcoin, pois os idealizadores da brincadeira doarão os bitcoins não resgatados para uma instituição de caridade.

Aproveite essa oportunidade única e boa sorte na busca pelos bitcoins escondidos!