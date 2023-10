Notícias da MLB: Academias da MLB na República Dominicana estão enfrentando uma série de roubos por gangues criminosas

A República Dominicana é o país estrangeiro que contribui o maior número de jogadores nascidos fora dos EUA na Liga Principal de Beiseboll, com 104 jogadores da ilha começando em as escalações do Dia de Abertura das 30 equipes da MLB.

Por esta razão, todas as 30 organizações da Liga Principal ter academias instaladas no país para desenvolver talentos. Porém, nos últimos dias, houve relatos de roubos e ataques de gangues nessas academias, causando incerteza na República Dominicana.

Roubos em academias da MLB na República Dominicana



Segundo Hctor Gmez da Z Deportes, membros de gangues entraram na academia do Detroit Tigers na cidade de San Pedro de Macors, onde retiraram jogadores de seus quartos e os ameaçaram junto com os funcionários, roubando dinheiro, celulares, consoles de videogame, entre outras coisas.

Este não é um incidente isolado, já que nos dias anteriores as academias dos St. Louis Cardinals, Cleveland Guardians e Miami Marlins também foram alvo de gangues criminosas, levantando preocupações para as autoridades do país caribenho.

Segundo Gmez, 16 das 30 academias estabelecidas na República Dominicana foram roubadas nos últimos tempos.

As autoridades já estão trabalhando com a MLB



O Diretor Geral da Polícia Nacional da República Dominicana, Eduardo Alberto Then, já realizou reuniões com o comissário e executivos da MLB que atuam no país, onde anunciaram medidas preventivas e ações para apreensão dessas quadrilhas criminosas.

Dentre essas medidas, foi mencionada a criação de patrulhas policiais para patrulhar os perímetros das academias, bem como a construção de postos policiais permanentes no entorno das áreas.