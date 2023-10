Notícias da MLB: Os playoffs da MLB mudarão novamente? Comissário Manfred responde às críticas

Campeonato da MLB série é definida, como o NLCS verá o Philadelphia Phillies enfrentando o Arizona Diamondbackse a ALCS será um confronto entre o Texas e o Houston Astros defenderão sua coroa contra seus rivais de divisão Texas Rangers. No entanto, depois que os primeiros colocados foram eliminados dos playoffs, começaram a surgir dúvidas sobre o novo formato.

Depois que todos os vencedores das divisões foram eliminados, exceto o Houston Astros, muitos começaram a levantar preocupações sobre como os times que jogaram na rodada Wild Card tinham uma vantagem competitiva sobre aqueles que ganharam uma rodada de despedida.

O comissário Rob Manfred fala sobre o formato dos playoffs

De acordo com Jesse Rogers da ESPN, o comissário Rob Manfred falou à mídia sobre isso depois que os Phillies conquistaram uma vaga no NLCS sobre os Braves, dizendo que é muito cedo para considerar mais uma mudança no formato dos playoffs.

É apenas o segundo ano. Acredito que você precisa dar uma chance a algo de dar certo. Eu sei que alguns dos times com melhor classificação não venceram. Acho que se você pensar onde estavam algumas dessas equipes, há outras explicações além de uma dispensa de cinco dias. Mas acho que vamos reavaliar na entressafra como sempre fazemos e pensar se temos o formato certo

Mudanças recentes no formato dos playoffs

Em 1994, a MLB adicionou uma Divisão Central nas Ligas Americana e Nacional, o que significava que a pós-temporada teria três rodadas no total, com quatro times por Liga garantindo uma vaga nos playoffs: os campeões da divisão e uma vaga no Wild Card, o que significa que haveria Serão três rodadas de playoffs começando com a Divisional Series, depois uma League Championship Series e a World Series.

Em 2012, a MLB expandiu os playoffs novamente, adicionando uma segunda vaga no Wild Card. Ambas as equipes Wild Card se enfrentariam em um jogo de eliminação única para garantir uma vaga na Série Divisional, formato que prevaleceria até 2022, com exceção da temporada encurtada de 2020.