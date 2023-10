Notícias da MLB: Phillies desmantelam Braves no jogo 3, eles estão a uma vitória do NLCS

Bryce Harper respondeu à zombaria de Orlando Arcia com um gigantesco home run de três corridas e um arremesso solo, olhando para o shortstop em cada trote ao redor das bases, e o Philadelphia Phillies venceu o Atlanta Braves 10-2 pol. Jogo 3 de seu NLDS na noite de quarta-feira.

Nick Castellanos marcou duas vezes como Filadélfia se recuperou da decepcionante derrota em Atlanta na noite de segunda-feira. Trea Turner e Brandon Marsh também foram fundo.

Phillies dominou desde o início

Aaron Nola (2-0) e quatro apaziguadores combinaram-se para levar o Braves com 104 vitórias à beira da eliminação. Os Phillies podem avançar para a NL Championship Series pela segunda temporada consecutiva com uma vitória em casa na quinta-feira.

Harper continua a fazer as equipes pagarem por qualquer deslize percebido, e seus oitavo e nono home runs na pós-temporada nas últimas duas temporadas somaram-se à sua crescente tradição em outubro.

Não que ele precise de qualquer incentivo para ir fundo, mas Harper tentou reparar um erro crasso no Jogo 2 que culminou em um colapso surpreendente. Harper contornou a segunda base em um flyout profundo e foi dobrado no início para encerrar o jogo, o colapso final em uma série de jogadas no final do turno que transformaram uma vantagem de 4-0 em uma derrota por 5-4.

No exultante clube de Atlanta após a vitória, Arcia supostamente disse, “ha-ha, attaboy, Harper.” Mais rápido do que Harper acertou o arremesso do titular do jogo 3, Bryce Elder (0-1), a farpa voltou ao duas vezes MVP da NL.

“Se isso aumenta sua motivação”, disse o técnico do Phillies, Rob Thomson, antes do jogo 3, “então obrigado”.

Harper e Castellanos pareceram enviar uma mensagem sobre a piada quando chegaram ao estádio vestindo roupas inspiradas no técnico do Colorado, Deion Sanders. Harper usava uma camiseta “Coach Prime” e Castellanos um moletom com capuz “Prime”.

O impetuoso Sanders respondeu às críticas de um treinador rival no início desta temporada, dizendo: “eles bagunçaram e tornaram isso pessoal”.

Harper levou isso para o lado pessoal

Primeiro, porém, foi Castellanos – que disse após o jogo 2 que os Phillies “prosperam depois de levar um soco na cara” – quem desferiu o primeiro contra-ataque com um home run no terceiro que empatou em 1.

Rep Deion, acerte os dedos. Isso é um fato da Filadélfia. Também é verdade, os Phillies derrotaram os Braves na terceira entrada do Jogo 3 do NLDS pela segunda temporada consecutiva.

Há um ano, os Phillies voltaram para casa depois de uma derrota por 1 a 1 em Atlanta e marcaram seis corridas na terceira. A explosão foi destacada pelo bastão de Rhys Hoskins em um home run de três corridas.

Depois que Castellanos e Harper ultrapassaram Elder nesta partida para uma vantagem de 4-1, o apanhador JT Realmuto fez uma dobradinha de duas corridas contra Michael Tonkin.

Harper adicionou um chute solo para o centro na frente de 45.798 fãs frenéticos de Phillies no quinto lance de Brad Hand – bem fora do alcance de Michael Harris II, que salvou a vitória do jogo 2 com uma grande recepção saltitante – e lançou mais um olhar mortal para Arcia enquanto ele contornava a segunda base.

“Os olhares para baixo não são uma estatística oficial (ainda!), Mas estamos todos maravilhados com Harper aqui”, escreveu o Elias Sports Bureau nas redes sociais.

Nola, elegível para agência gratuita após a World Series, tirou seu boné em agradecimento a uma ovação estrondosa de pé após 5 2/3 entradas. Ele rebateu nove e permitiu o single RBI de Ozzie Albies no terceiro.