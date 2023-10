Notícias da MLB: Rangers voltam para casa com vantagem de 2 a 0 no ALCS; Phils vence D-backs na estreia do NLCS

Tele é o atual campeão Houston Astros estão em apuros enquanto partem para a estrada contra o Texas.

Enquanto isso, rebatedor estelar Bryce Harper e a Filadélfia Phillies estão tendo outro começo poderoso em casa no Série do Campeonato NL.

Harper acertou nos assentos o primeiro arremesso que viu em seu aniversário de 31 anos, Kyle Schwarber acertou seu primeiro home run nesta pós-temporada e Nick Castellanos foi fundo novamente para liderar o Philadelphia sobre o Arizona Diamondbacks por 5-3 no jogo 1 na noite de segunda-feira.

Preparando uma celebração adequada na hora, Harper ergueu três dedos da mão esquerda e um da direita e fingiu apagá-los como velas em um bolo enquanto cruzava o prato. Harper, que também caminhou, marcou duas vezes e acertou duas corridas, acertou seu décimo home run em duas pós-temporadas com os Phillies.

Zack Wheeler eliminou oito em seis entradas para ajudar os atuais campeões da Liga Nacional a vencer seu sétimo jogo 1 nas duas últimas pós-temporadas.

Arizona teve sua primeira derrota nesses playoffs depois de obter cinco vitórias consecutivas contra os Brewers e Dodgers. Merrill Kelly inicia o Jogo 2 para o Diamantes na noite de terça-feira contra Aaron Nola.

Em Houston, Jonah Heim marcou, Nathan Eovaldi lançou seis entradas efetivas e os Texas Rangers venceram Framber Valdez e os Astros por 5-4 para uma vantagem de 2-0 no ALCS.

Adolis Garça, Mitch Garver e Nathaniel Lowe cada um acertou um single RBI durante a primeira entrada de quatro corridas do Texas contra Valdez. Jos Leclerc fechou para o Rangers depois que Yordan Alvarez impulsionou um rali dos Astros com dois home runs.

O guardas melhorou para 7-0 nos playoffs, incluindo seis vitórias fora de casa. O jogo 3 da série melhor de sete será quarta-feira à noite em Arlington, com Max Scherzer, três vezes vencedor do Cy Young Award, programado para começar no Texas contra Cristian Javier.

Scherzer está afastado dos gramados desde 12 de setembro por causa de uma distensão muscular no ombro.

Apesar de não se sentir bem, Alvarez acertou dois home runs solo para se tornar o sexto jogador na história da liga principal com dois jogos multi-homers em uma pós-temporada.

FAVORITOS DE APOSTAS

Os Rangers são os atuais favoritos nas apostas para vencer a World Series com +110, seguidos pelos Phillies (+140), Astros (+750) e Diamondbacks (+800), de acordo com FanDuel Sportsbook.

VERMELHO, BRANCO E AZUL

Antes de sua grande atuação na estreia do NLCS, Harper revelou que adoraria dar uma tacada nas Olimpíadas.

O rebatedor dos Phillies disse que seria um sonho jogar Equipe EUA quando o beisebol retornar para os Jogos de Los Angeles de 2028. Harper tem sido um defensor de Liga Principal de Beisebol fazer uma pausa durante a temporada para permitir que os jogadores das ligas principais joguem nas Olimpíadas.

“Você fala sobre o crescimento do jogo, e é assim que você o desenvolve no pico mais alto”, disse Harper. “Você deixa os caras que estão jogando na liga fazerem uma pausa como na NHL e ver o que acontece. Acho que seria muito legal. Acho que seria muito divertido. Não sei se eles vão sempre tentaria, mas eu adoraria colocar os EUA em meu peito e representá-los no mais alto nível.”

MUDANÇA NO TOPO

Depois de formar um time de playoffs em Miami, o gerente geral Kim Ng está deixando os Marlins.

Ng, 54, tornou-se a mulher com maior posição nas operações de beisebol e a primeira mulher GM nas quatro principais ligas esportivas profissionais da América do Norte em uma contratação inovadora em novembro de 2020. Ela passou três temporadas como GM de Miami.

Os Marlins exerceram a opção de equipe para que ela retornasse para a temporada de 2024, disse o presidente e principal proprietário, Bruce Sherman, em um comunicado, mas Ng recusou sua opção mútua.

“Na semana passada, Bruce e eu discutimos seu plano para remodelar o departamento de operações de beisebol. Em nossas discussões, ficou evidente que não estávamos completamente alinhados sobre como isso deveria ser”, disse Ng ao Athletic na segunda-feira. “Achei melhor me afastar. Desejo expressar minha sincera gratidão e apreço à família Marlins e seus fãs pela minha estada no sul da Flórida. Este ano foi um grande passo em frente para a organização.”

BYE BYE?

Depois de cinco dias de folga, os quatro primeiros colocados dos playoffs somaram 2 a 6 em seus campos para iniciar a rodada da divisão.

Dois deles foram eliminados em raspagens de três jogos: o Orioles de Baltimore e Dodgers. Atlanta, que liderou os campeonatos com 104 vitórias durante a temporada regular, foi derrotado em quatro jogos pelo Filadélfia.

“Pensamos que fizemos todo o possível durante o atraso, recriamos as coisas da melhor maneira que pudemos”, disse o técnico do Braves, Brian Snitker. “Não sei se poderíamos ter feito algo melhor ou ter sido mais minuciosos no que fizemos durante o nosso tempo livre para nos prepararmos para jogar.”

Mas é claro que a demissão não fez bem a esses clubes. O que levanta a questão: é hora de dizer adeus ao tchau?

“Não é o ideal”, disse Snitker. “Não vou dizer que isso é uma desculpa para nós. Eu olho para os Astros. Isso não os incomodou. Eles meio que continuaram batendo em todos os cilindros.

“Nunca gostei de dois dias de folga em equipe ou algo assim. Acho que um dia é suficiente”, acrescentou. “Mas quer saber? É o que é e temos que descobrir.”

ROOKIE PRONTO

Evan Carter acertou 7 de 20 (0,350) com quatro duplas, um home run e três RBIs em sete jogos de playoffs para o Texas – todas vitórias. O outfielder de 21 anos caminhou sete vezes e tem uma porcentagem de 0,536 na base e 0,700 de rebatidas.

ESPECIAL PHILLY

Se os Phillies vencerem a World Series, reserve um lugar no final do desfile da Broad Street para Calum Scott.

O cantor britânico com o hit pop sobre solidão e desgosto insiste que está vindo para Filadélfia e vestindo a camisa que o time lhe enviou na temporada passada como um agradecimento por sua parte em tornar “Dancing On My Own” um marco na trilha sonora da pós-temporada no Citizens Bank Parque.

Scott está tão surpreso quanto qualquer um com o fato de a música ter se transformado em um hino dos playoffs para os Phillies, que venceram a flâmula da Liga Nacional no ano passado, antes de perder para o Houston na World Series.

“Eles venceram a World Series, estou lá, cara”, disse Scott. “Acho que nesse ponto você terá que me segurar.”

COMO ASSISTIR

TBS está transmitindo o NLCS. Fox e FS1 estão carregando o ALCS.

CRONOGRAMA PÓS-TEMPORADA

Série do Campeonato da Liga: 15 a 24 de outubro

World Series: 27 de outubro a novembro. 4