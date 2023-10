Notícias da MLB: torcedor da MLB faz captura de RH com as mãos nuas no jogo 6 do ALCS entre Astros e Rangers

An MLB fã se tornou viral na noite de domingo depois de fazer uma captura espetacular, com as mãos nuas, em um home run de rangers do Texas‘ Adolis Garcia no Jogo 6 do ALCS contra o Houston Astros no Parque Minute Maid.

O leque fez a captura parecer extremamente fácil quando ele simplesmente levantou o braço para fazer a captura suavemente. As pessoas ao seu redor comemoraram o momento e pareceram tão surpresas quanto os locutores da transmissão.

Torcedor de Phillies é atacado de forma épica por segurança após tentar invadir o campo

Eles reproduziram o replay durante a transmissão e o oficial MLB na FOX conta no X (Twitter) compartilhou o destaque.

“DÊ-LHE UM CONTRATO” @MLBONFOX tuitou. “A captura com as mãos nuas deste fã foi muito suave!”

Série par de Rangers x Astros

A recepção do home run pelo torcedor foi feita no segundo turno, quando o Rangers empatou o jogo em uma corrida cada.

O Rangers venceu por 9-2 fora de casa para igualar o ALCS em três jogos cada antes do jogo 7 de segunda-feira.

O vencedor chegará ao Série Mundial contra o campeão do NLCS, seja o Arizona Diamondbacks ou Filadélfia Phillies.