Nova Brasil Serviços ABRE CARGOS para alguns setores

A Nova Brasil Serviços, empresa que vem se dedicando a aprimorar a cada dia na pratica de serviços de alta performance e qualidade nos segmentos de Terceirização de Serviços, Processos, Facilities a empresas e condomínios, está contratando novos profissionais no mercado. Consulte a lista abaixo:

Controlador (a) de Acesso – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial, Residencial;

Controlador (a) de Acesso – PCD – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – São Bernardo do Campo – SP – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Monitoramento – Zona Sul – São Paulo – SP -Rastreamento, Monitoramento;

Auxiliar de Marcenaria – Canoas – RS – Carpintaria / Montagem de Móveis;

Montador (a) de Móveis Planejados – Canoas – RS – Carpintaria / Montagem de Móveis.

Mais sobre a Nova Brasil Serviços

Sobre a companhia, podemos frisar que a Nova Brasil Serviços conta com uma base operacional localizada na zona sul da capital paulista e atua no mercado desde 2006.

A Nova Brasil é administrada por seus fundadores, a empresa é conduzida por uma gestão profissional e participativa, que envolve todos os níveis hierárquicos. Com um quadro de profissionais altamente qualificados, se destaca por sua conduta pró ativa e humana em um mercado onde as pessoas são o bem mais valioso.

Com atendimento em todo o estado de São Paulo e com bases operacionais estrategicamente situadas nas cidades de São Bernardo, São Paulo e Rio Claro, brindamos mais de 60 clientes em diversas regiões.

Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



