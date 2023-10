Nova forma de influencers faturarem com o Facebook

Em junho deste ano, a Meta anunciou um novo recurso para influencers ganharem dinheiro, as Estrelas do Facebook. A novidade permitia que os fãs enviassem doações para os criadores de conteúdo qualificados no Facebook Live e em vídeo sob demanda. Mais recentemente, a capacidade de ganhar dinheiro com Estrelas no Facebook foi aberta também para o Reels.

A intenção é aumentar as oportunidades dos criadores de conteúdo do Facebook de ganharem dinheiro com um formato de vídeo popular, o Facebook Reels. Os criadores de conteúdo que atenderem aos critérios abaixo poderão usar as Estrelas no Reels em formatos versáteis do Facebook: reels, vídeo sob demanda e transmissões ao vivo.

É necessário ter mil ou mais seguidores por pelo menos 60 dias consecutivos.

É necessário estar localizado em um dos seguintes países: Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Filipinas, Portugal, Espanha, Taiwan, Tailândia, Reino Unido, Estados Unidos.

É necessário estar em conformidade com as Políticas de Monetização para Parceiros e os Padrões da Comunidade.

O recurso Estrelas é interativo, permitindo que os criadores de conteúdo se envolvam com os espectadores que demonstraram seu apoio por meio de comentários e mensagens.

Como os influencers trabalham com Estrelas do Facebook

Recentemente, foram lançadas novas opções para dispositivos móveis a fim de começar a usar as Estrelas e acompanhar os ganhos, além de recursos para ajudar os criadores de conteúdo a interagir mais facilmente com os fãs.

Criadores de conteúdo internacionais já dizem que estão trabalhando para mostrar aos seus seguidores a novidade. Alguns deles falam sobre o Estrelas do Facebook durante os vídeos e outros fixam comentários para lembrar os espectadores sobre as Estrelas. Uma das estratégias é não pedir dinheiro diretamente, mas explicar aos fãs que as Estrelas são uma oportunidade para eles conversarem com seus criadores de conteúdo favoritos.



Publicar vídeos de maneira consistente e frequente é outra opção. Além de publicar conteúdo diversos, indo além das dancinhas, há quem aposte na republicação de vídeos da biblioteca de conteúdo para que os membros mais novos da sua crescente comunidade possam vê-los.

Recompensar e reconhecer a comunidade é uma forma de incentivar as doações, usanado até de brindes de produtos para justificar o uso das Estrelas em tempo real. Uma criadora de conteúdo, por exemplo, seleciona fãs que enviam Estrelas durante um vídeo ao vivo ou uma Festa de estrelas para receber uma camiseta ou um chapéu da sua marca.

Criar um senso de urgência, novidade e expectativa também é outra estratégia. Influencers criam metas de Estrelas para os fãs ganharem recompensas no final (ou seja, produzir um vídeo bônus dos bastidores ou um vídeo de perguntas e respostas). Algo que alguns streamers fazem em lives, por exemplo.

Comece a usar o Facebook Reels

Quer saber como criar seu primeiro reel do Facebook depois de começar a usar as Estrelas?

Publicação cruzada do Instagram para o Facebook: compartilhe facilmente reels em toda a família de apps da Meta. Esse recurso ajuda você a compartilhar seus reels do Instagram na sua conta do Facebook de maneira transparente, interagir com seus seguidores e expandir o alcance para novos públicos no Facebook e no Instagram, sem precisar trocar de app.

Identifique-se com seu público: crie conteúdo que toque as pessoas. Se as pessoas assistem ao seu reel e pensam “isso é literalmente eu”, você está no caminho certo. Mostre situações com as quais as pessoas podem se identificar. E olhe para a câmera! Tente usar sua câmera de selfie para criar conteúdo acessível em primeira pessoa.

Compartilhe seu ponto de vista único: mostre sua personalidade, energia e atitude contagiantes. Compartilhe suas paixões, ensine algo novo às pessoas ou compartilhe algo que é exclusivamente seu.

Planeje o enredo: reels ótimos são construídos a partir da narrativa. Alguns dos mais populares têm um começo, meio e fim definidos, ou têm um forte gancho ou recompensa, como uma grande revelação, um ponto ou uma reviravolta.

Aproveite o momento: compartilhe seu ponto de vista durante as conversas. As pessoas querem saber sua opinião sobre os assuntos do momento, mas lembre de ser relevante para seu nicho e público. Para ajudar a ampliar seu alcance, use uma ou duas hashtags que sejam tendência e/ou relevantes para os temas do seu conteúdo. (Dica profissional: hashtags como #Explorarpágina ou #Reels não ajudarão você a aparecer em destaque.)