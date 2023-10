NOVA greve pode impactar o PIX e brasileiros ligam sinal de alerta; Entenda o caso

Em uma decisão tomada ontem, os servidores do Banco Central (BC) aprovaram o início da terceira fase da operação-padrão do órgão. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) alertou que o funcionamento de serviços como o Pix e o Drex pode ser impactado por essa ação.

A terceira fase da operação-padrão está agendada para começar no próximo dia 1º de novembro, mesma data em que está prevista a divulgação da próxima decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Nesse contexto, o Sinal também não descartou a possibilidade de os funcionários do Banco Central entrarem em greve ainda durante o mês de novembro.

Essa medida, que visa a pressionar o governo em busca de melhorias salariais e de condições de trabalho, levanta preocupações sobre o funcionamento dos serviços financeiros que dependem do Banco Central. O Pix e o Drex, sistemas amplamente utilizados no Brasil, podem ser afetados se a operação-padrão se concretizar.

“Se o descaso por parte do governo continuar, o indicativo de greve por tempo indeterminado a partir da segunda quinzena de novembro pode vir a ser apresentado à categoria”, afirmou o sindicato.

Servidores do BC fazem reivindicações

Os servidores do Banco Central (BC) estão há meses em mobilização, expressando suas preocupações e reivindicações em relação às condições de trabalho e às carreiras no órgão. Desde o mês de julho, a desaceleração das atividades por parte dos servidores tem sido uma estratégia para pressionar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva a abordar questões relacionadas à reestruturação das carreiras no BC.

Uma das principais reivindicações dos servidores envolve a criação de um bônus de produtividade, algo semelhante ao já existente para os funcionários da Receita Federal. Essa demanda reflete a busca por reconhecimento e incentivos que estimulem o desempenho nas atividades realizadas pelos servidores do BC.

As negociações e reivindicações vêm sendo acompanhadas de perto pelo setor, já que a estabilidade do sistema financeiro e a rotina financeira dos brasileiros estão em jogo. A mobilização dos servidores do Banco Central (BC) pode prejudicar não apenas o funcionamento do Pix, mas também pode refletir na implementação da moeda digital Drex.

A implementação da Drez visa a trazer maior eficiência e segurança às transações financeiras. No entanto, com a operação-padrão em curso e os servidores do BC demandando melhores condições de trabalho, a implementação da moeda digital pode acabar atrasando.



Impactos no funcionamento do Pix

Com a possível mobilização dos servidores do Banco Central, as preocupações se voltam para o funcionamento do Pix, um dos serviços financeiros mais utilizados no Brasil. A terceira fase da operação-padrão está gerando incertezas quanto à velocidade e à entrega de projetos do BC.

De acordo com o Sinal, o protesto terá “profundas implicações” no funcionamento da autarquia e levará ao “retardamento e não-entrega de serviços”. Essas implicações aumentam a preocupação sobre o impacto direto no Pix e em suas diferentes modalidades operacionais. O sindicato alerta que a paralisação pode resultar em atrasos significativos.

Em comunicado oficial, o Sinal destacou: “Estes atrasos poderão repercutir significativamente tanto para os serviços bancários como para o público em geral”. Com o Pix sendo uma peça central nas transações financeiras diárias dos brasileiros, a possibilidade de atrasos nas operações representa uma preocupação real para a população e para o setor financeiro.