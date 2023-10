Nova interface do WhatsApp começa a ser testada

Não é novidade que o WhatsApp tem planos de oferecer aos usuários uma interface nova. Com uma tela renovada, o WhatsApp tem como objetivo alinhar melhor o aplicativo com o Material Design 3, introduzindo novas cores e ícones. Com a atualização 2.23.21.12 do WhatsApp beta para Android, que começou a ser testada com alguns beta testers selecionados, o WABetaInfo descobriu como é a interface nova.

Como mostra abaixo a captura de tela feita pelo site, que é especializado em notícias sobre o app, o aplicativo possui novos ícones para oferecer aos usuários uma experiência mais moderna, melhorando o apelo visual geral do app. Além disso, o WhatsApp também está atualizando a cor do tema predominante para os modos claro e escuro com uma nova cor verde, junto com uma nova cor para os balões de bate-papo e o botão de ação flutuante.

A atualização confirma que o WhatsApp está mesmo trabalhando na atualização de seu design. Ao apresentar uma nova interface renovada, o WhatsApp pretende proporcionar uma experiência mais contemporânea e visualmente atrativa aos seus usuários.

Mais do que uma forma de atualizar o app, a novidade sugere que o WhatsApp está ouvindo o feedback dos usuários e se mantendo atualizado com as tendências de design, já que muitos usuários solicitaram um redesenho semelhante nestes anos.

Vale ressaltar que o WhatsApp pode introduzir gradativamente pequenas mudanças na interface, como liberar novos ícones sem implementar o novo esquema de cores. Nesse caso, é apenas uma questão de dias até que mais usuários possam experimentar a nova interface.

Agendamento de chamadas

O WhatsApp já está testando um recurso para agendar chamadas, com o objetivo de oferecer aos usuários uma nova ferramenta para ajudá-los a planejar e coordenar conversas em chats em grupo, reduzindo o risco de chamadas perdidas ou atrasadas. No entanto, o WhatsApp tem se concentrado no desenvolvimento de outros novos recursos que possam ajudar os usuários a criar lembretes para ocasiões específicas.

O WABetaInfo, mostrou que está em desenvolvimento um recurso para complementar a função. A novidade surgiu com a atualização 2.23.21.12 do WhatsApp beta para Android, que também trouxe o teste do novo design.





Como mostra a captura de tela feita pelo site, haverá uma nova ação no menu de compartilhamento da conversa que inclui um atalho de eventos, para uma atualização futura do aplicativo. Com esse recurso, os usuários podem criar eventos com um nome específico e escolher quando desejam ser notificados na conversa.

Isso pode ser especialmente útil para planejar e coordenar diversas atividades em bate-papos em grupo ou simplesmente para se manter organizado com lembretes pessoais. É importante observar que esses eventos de mensagens serão criptografados de ponta a ponta: isso significa que somente as pessoas na conversa poderão revisá-los.

Mais segurança

O WhatsApp também estava trabalhando em recurso que traz maior proteção ao aparelho do usuário ao proteger o endereço IP na chamada. Com esse recurso, os usuários podem adicionar uma camada extra de segurança às suas chamadas, protegendo seu endereço IP e localização contra agentes mal-intencionados.

Alguns beta testers têm acesso a uma nova seção chamada “Avançado”, colocada na tela de configurações de privacidade. Esta nova seção contém a nova opção de proteção de endereço IP na chamada, o que torna mais difícil para qualquer pessoa na chamada inferir sua localização retransmitindo com segurança através dos servidores do WhatsApp.

É importante observar que a qualidade da chamada pode ser afetada pelo recurso de retransmissão de chamada de privacidade. Isso porque os processos de criptografia e roteamento da sua conexão durante uma chamada ocorrem através dos servidores do WhatsApp, o que pode piorar a conexão

Esse recurso é altamente benéfico contra possíveis tentativas de rastrear a localização e endereço IP de usuários, especialmente quando você está em uma chamada do WhatsApp com contatos desconhecidos, pois torna muito mais difícil para qualquer pessoa rastrear informações privadas.