Nova plataforma para renegociação de dívidas foi lançada; Confira como participar

Na última segunda-feira, 9, foi lançada a plataforma do programa Desenrola Brasil, uma iniciativa inovadora voltada para a renegociação de dívidas.

A plataforma abrange tanto as dívidas categorizadas como bancárias (ex.: empréstimos, cartões de crédito) quanto as não bancárias. Estas últimas incluem contas de luz, água, compras no varejo e dívidas relacionadas à educação.

Neste momento, o foco do programa Desenrola Brasil é atender a grupos específicos. Particularmente aqueles que têm uma renda de até dois salários mínimos ou que estão registrados no Cadastro Único (CadÚnico).

Dessa forma, a plataforma oferece a oportunidade para que esses indivíduos renegociem dívidas que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil.

As condições de pagamento do Desenrola Brasil são flexíveis, permitindo que os débitos sejam quitados à vista ou em parcelamentos que se estendem até 60 meses. Além disso, a taxa de juros aplicada é de até 1,99% ao mês, tornando a proposta mais acessível.

O governo federal ampliou seu compromisso em auxiliar cidadãos endividados. Por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO), será disponibilizado um suporte total de R$ 8 bilhões para o programa Desenrola Brasil.

Portanto, com este recurso, dívidas de até R$ 5 mil serão priorizadas, buscando uma solução eficaz para as pequenas pendências financeiras da população.

Através da recente atualização do Desenrola Brasil , os débitos que oscilavam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil poderão ser liquidados integralmente na plataforma.

Dessa maneira, um atrativo considerável para os devedores é o desconto concedido pelo próprio credor, que pode tornar a quitação ainda mais vantajosa.

Para aqueles que optarem pelo parcelamento, o FGO entra como um instrumento de garantia. A partir disso, as propostas de parcelas estão organizadas de forma estratégica.

Aquelas com os maiores descontos são priorizadas e listadas primeiramente, especialmente durante a fase de leilão do programa.

O Desenrola Brasil estabeleceu um período de 20 dias para que os beneficiários possam avaliar e decidir as melhores condições para renegociar suas pendências financeiras.

Para tanto, durante esse intervalo, os cidadãos têm a liberdade de optar pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento das dívidas.

Após esse prazo, embora a opção de quitação à vista permaneça aberta, a modalidade de parcelamento assistido pelo FGO será progressivamente liberada aos beneficiários.

Portanto, a ordem de prioridade para essa liberação é estabelecida conforme os resultados do leilão do Desenrola Brasil.

Alinhado ao compromisso de garantir que o maior número de cidadãos se beneficie, o programa estruturou um ciclo contínuo.

Dessa forma, a cada 20 dias, uma nova leva de renegociações parceladas é disponibilizada, até o término do programa em 31 de dezembro de 2023.

Passo a passo para renegociar dívidas na 3ª etapa do Desenrola Brasil

1 – Acesso e Condição

Se você se enquadra nos critérios do Desenrola Brasil , acesse a plataforma usando suas credenciais do gov.br;

, acesse a plataforma usando suas credenciais do gov.br; Lembre-se: é necessário ter cadastro nos níveis ouro ou prata. Caso possua o nível bronze, será necessário fazer o upgrade de sua conta.

2. Visão Geral das Dívidas

No painel “Minhas dívidas”, visualize todas as pendências elegíveis para renegociação. Algumas dívidas terão opção de pagamento único, enquanto outras permitirão parcelamento;

Analise cada opção à direita da dívida listada pelo Desenrola Brasil. Se desejar, selecione múltiplas dívidas para um acordo conjunto.

3. Optando pelo Parcelamento

Se optar pelo pagamento parcelado, verá as opções de bancos disponíveis as condições de cada instituição. Em seguida, defina a data de vencimento da primeira parcela.

4. Personalize o Parcelamento

Escolha a melhor estrutura de parcelamento, seja focando na menor parcela mensal ou no menor prazo total. Além disso, existe uma ferramenta de simulação na plataforma do Desenrola Brasil, permitindo propor condições customizadas ao credor.

5. Confirmação de Dados

Uma tela exibirá seus dados pessoais para confirmação. Portanto, verifique atentamente para assegurar a efetividade do acordo.

6. Envio da Proposta

A instituição financeira selecionada receberá sua proposta de renegociação. Ela analisará e decidirá se aceitará as condições propostas.

7. Método de Pagamento

Com as partes em concordância, defina como deseja pagar: seja por débito automático, boleto bancário ou PIX.

Por fim, leia detalhadamente o contrato final, que contém todos os termos da renegociação. Uma vez assinado, o acordo estará formalizado.