Nova PROMOÇÃO da CAIXA é válida até 31 de Outubro

Clientes da Caixa Econômica Federal já podem usufruir os efeitos de uma nova promoção que está sendo promovida pelo banco neste mês de outubro. O projeto atende as pessoas que possuem um cartão de crédito de Micro e Pequenas Empresas (MPE). Agora, eles já podem se utilizar de uma otimização em seus acúmulos de pontos.

Especialmente nos últimos meses, a Caixa Econômica Federal vem incentivando os seus clientes a realizarem compras em seus cartões de crédito. Esta é justamente uma maneira de ter acesso a benefícios exclusivos. Neste artigo, vamos apresentar os detalhes sobre a promoção exclusiva que está sendo entregue para quem tem os cartões MPE.

Como funciona?

A ideia central da Caixa Econômica Federal é oferecer condições especiais para micro e pequenas empresas no processo de contratação de crédito e serviços financeiros no decorrer deste mês de outubro. A promoção será válida até o próximo dia 31 deste mês.

No momento em que atingir as metas, os clientes serão bonificados com uma pontuação proporcional à meta.

Abaixo, você pode conferir as metas e os pontos:

Gastos de R$ 12.000,01 a R$ 20 mil – recebe 6.000 pontos;

Gastos de de R$ 20.000,01 a R$ 50 mil – recebe 10.000 pontos;

Gastos de R$ 50.000,01 a R$ 100 mil – recebe 20.000 pontos;

Gastos acima de R$ 100 mil – recebe 50.000 pontos.

Os clientes que têm as maquininhas de cartão do banco, conhecidas como Azulzinhas, e que tenham faturamento mensal nos cartões acima dos R$ 10 mil, por exemplo, terão o direito a uma redução de taxas nas linhas de investimento para a compra de bens de consumo considerados duráveis.

No decorrer dos próximos dias, a contratação de recursos pela linha Giro Caixa Fácil vai contar com juros a partir de 0,99% ao mês. O uso deste crédito não tem destinação específica, ou seja, o pequeno empresário vai poder alocar o recurso da forma que achar melhor.



Em alguns casos, ele vai poder usar a quantia para renovar estoques, para fluxo de caixa ou mesmo para o pagamento do 13º dos funcionários das empresas.

Outras vantagens

Ainda de acordo com a Caixa Econômica Federal, as empresas elegíveis terão ainda outras vantagens como:

ganho de pontos em vendas realizadas nos cartões Caixa Alimentação e Refeição;

ganho de pontos para uso no shopping virtual da Caixa Pré-Pagos;

pontos-bônus para clientes que contratarem cartão de crédito empresarial do banco neste ano e realizem a primeira compra em outubro;

cobrança bancária com tarifas a partir de R$ 1,90 na liquidação para clientes MPE;

condições especiais em seguros de vida e planos de saúde para pessoas jurídicas.

Como participar?

Para participar da promoção, o cidadão precisa apenas realizar transações no Brasil ou fora do Brasil. É importante atingir a meta de gastos mensal para ter o direito de entrar no processo.

Quem pode participar?

Segundo o banco, podem participar da promoção as pessoas jurídicas (empresas), que portam os cartões de crédito da Caixa, nas seguintes bandeiras:

Os cartões acima devem ser de uma das seguintes variantes:

Empresarial;

Empresarial Mais;

Empresarial Grafite.

Por fim, também é necessário que o cliente tenha aderido ao Programa Pontos Caixa.

Redução de juros na Caixa e no BB

Poucos minutos depois que o Banco Central (BC) decidiu reduzir a taxa Selic de 13,25% para 12,75% ao ano, no último dia 20 de agosto, instituições financeiras começaram a anunciar os impactos em suas contas. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, já anunciaram oficialmente a redução em suas taxas de juros para o consignado.

Na Caixa Econômica Federal, a ideia é que a taxa média de juros do consignado passe de 1,61% para 1,55% ao mês. Para as micro e pequenas empresas, a Caixa decidiu reduzir em 0,22 ponto as taxas mensais da linha de capital de giro. A partir de agora, estas linhas começam em 0,99%. Para além disso, o prazo para o pagamento passa a ser de até 60 meses, considerando uma carência de seis meses, a depender da modalidade.