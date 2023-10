NOVA promoção do Nubank entregará prêmios de até R$ 200 Mil; Veja como participar

O Nubank revelou nos últimos dias uma promoção destinada aos seus clientes pessoas físicas. A promoção intitulada “N Chances de Ganhar” oferece mais de cento e trinta oportunidades exclusivas de ganhar prêmios que podem chegar a R$ 200 mil.

De acordo com informações divulgadas pelo Nubank, os clientes que acumularem R$ 100 em compras no cartão de crédito receberão automaticamente um bilhete da sorte. Esses bilhetes permitirão que os participantes concorram a prêmios diários no valor de dois mil reais.

“Na prática, cada vez que você faz uma compra no crédito, independentemente do valor, você acumula saldo para ganhar um bilhete da sorte. Ou seja, quando a soma das compras resultar em R$ 100, um bilhete é liberado para você participar da promoção do Nubank”, explica o banco digital em seu blog.

Além disso, a promoção culminará em dois sorteios finais, onde os usuários terão a chance de ganhar R$ 200 mil. A promoção é uma ótima oportunidade para os clientes Nubank transformarem suas compras diárias em chances reais de conquistar prêmios.

Saiba como participar da promoção

Bilhetes da sorte podem ser adquiridos em todas as transações realizadas, abrangendo pagamentos feitos por meio da função de crédito do cartão Nubank, seja o roxinho, Ultravioleta, cartões virtuais, carteiras digitais ou o serviço NuPay. Para garantir a participação na promoção, é necessário que o cliente configure seu cartão via aplicativo e ativar a promoção.

Assim como ocorre com todos os produtos e serviços oferecidos pelo Nubank, a participação na promoção é um procedimento simples e pode ser acessada diretamente por meio do aplicativo. Para ingressar, é necessário acessar a seção dedicada ao cartão de crédito e realizar a inscrição, concordando com os termos e condições do regulamento e inserindo a senha de quatro dígitos.

Uma vez que a participação tenha sido confirmada, a promoção pode ser acessada na seção “N Chances de Ganhar” na tela inicial do aplicativo, dentro da área destinada ao cartão de crédito.



É importante destacar que a promoção não se aplica aos pagamentos por Pix na modalidade de crédito, aos pagamentos de boletos com cartão de crédito, ou à recarga de celular. Em outras palavras, essas formas de pagamento na função de crédito não geram bilhetes da sorte.

Veja quem pode participar da promoção do Nubank

De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, os participantes elegíveis para a promoção devem ser maiores de 18 anos, possuir uma conta ativa no Nubank e não possuir dívidas pendentes com a instituição. Além disso, a promoção é válida para os titulares dos cartões roxinho ou Ultravioleta com a função de crédito, enquanto os clientes com exclusivamente o cartão PJ não estão incluídos na promoção.

Vale informar que os prêmios em jogo incluem um total de 132 sorteios, distribuídos da seguinte maneira: 130 sorteios com prêmios diários no valor de R$ 2 mil e 2 sorteios finais que oferecem a chance de ganhar R$ 200 mil cada um, programados para ocorrer em 26 de dezembro de 2023.

Para saber mais detalhes e regulamentos da promoção “N Chances de Ganhar”, os clientes podem acessar o site oficial do Nubank ou entrar em contato com o atendimento ao cliente para obter todas as informações necessárias. A promoção é uma ótima oportunidade para os clientes Nubank transformarem suas compras diárias em chances de conquistar prêmios.