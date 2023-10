Novas diretrizes adianta a APOSENTADORIA, diminuindo a idade mínima para o benefício

Prepare-se para boas notícias em 2024, especialmente se você é um segurado da Previdência Social. A burocracia para solicitar a aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será significativamente reduzida, tornando o processo mais acessível do que nunca.

Isso porque, uma mudança crucial está prestes a entrar em vigor, oferecendo aos trabalhadores uma oportunidade valiosa de diminuir o tempo necessário para se aposentar.

Desde a histórica Reforma da Previdência em 2019, os critérios para aposentadoria têm sido revisados anualmente para se adequarem às necessidades dos aposentados e pensionistas.

Logo, o INSS, atento às demandas dos cidadãos, implementou no início deste ano ajustes importantes nas leis previdenciárias. Resultando assim em alterações significativas nas regras de aposentadoria por idade mínima.

Essas mudanças foram particularmente notáveis para as mulheres, com a introdução de novos limites que proporcionarão um caminho mais rápido para a aposentadoria.

Agora, mais do que nunca, é crucial estar a par dessas atualizações para garantir um planejamento adequado para o futuro.

Enfim, para saber mais detalhes sobre essas mudanças no INSS e como elas afetarão sua elegibilidade para a aposentadoria, convidamos você a continuar lendo este texto informativo que preparamos.

Mudanças recentemente implantadas na aposentadoria do INSS



Você também pode gostar:

As regras de aposentadoria do INSS para mulheres passaram por mudanças significativas recentemente, impactando diretamente as condições para obter benefícios previdenciários.

Uma das principais alterações é a elevação da idade mínima para a aposentadoria por idade, que agora é de 63 anos, em comparação com os 60 anos que eram exigidos anteriormente.

Além disso, as mulheres precisam comprovar 15 anos de contribuição para ter direito a essa modalidade.

Em contrapartida, a benefício por tempo de contribuição, que costumava requerer 30 anos de contribuição, foi extinta em 2019. Entretanto, uma nova alternativa surgiu no cenário previdenciário: a aposentadoria por invalidez para mulheres.

Esta modalidade não exige idade mínima e pode ser solicitada caso a requerente apresente uma condição médica que a impeça de trabalhar.

Para solicitar a aposentadoria por idade mínima devido a uma condição médica incapacitante, a mulher deve comprovar que sua enfermidade a impede de exercer qualquer atividade laboral.

Além disso, é necessário ter contribuído para o INSS por pelo menos 12 meses antes de fazer a solicitação.

Existem algumas exceções para as mulheres que sofrem de enfermidades relacionadas ao ambiente de trabalho ou que possuam condições médicas graves, específicas e irreversíveis, que podem ser isentas da carência de contribuição.

Concessão do benefício antes de alcançar a idade mínima

A obtenção da aposentadoria pelo INSS é regida por uma regra básica que leva em consideração tanto a idade quanto o tempo de contribuição do segurado.

Embora a idade seja um fator crucial, o tempo de contribuição desempenha um papel fundamental no cálculo do benefício.

Para aqueles que já cumpriram o tempo mínimo de contribuição, existem regras de transição que possibilitam a aposentadoria antes de atingir a idade mínima estabelecida.

No entanto, se o segurado não se enquadra em nenhuma das regras de transição disponíveis, é imprescindível que ele alcance não apenas a idade mínima estipulada, mas também o tempo mínimo de contribuição exigido para garantir o benefício previdenciário

Você pode se interessar em ler também:

Regras atuais da aposentadoria do INSS

De acordo com as atuais regras de aposentadoria por idade, com exceção das disposições transitórias, os critérios para adquirir esse benefício diferem entre homens e mulheres.

Homens devem atingir a idade de 65 anos e possuir pelo menos 15 anos de contribuição. Para as mulheres, o requisito é ter pelo menos 62 anos e seis meses de idade, também com 15 anos de contribuição.

Contudo, a complexidade das regras não para por aí, pois o tempo mínimo de contribuição varia para aqueles que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social (ou seja, trabalhadores do setor privado) após 12 de novembro de 2019.

Como mencionamos acima, existem critérios específicos para trabalhadores que se aposentaram antes e depois da Reforma da Previdência. Bem como, as regras de transição para aqueles que estavam perto de conseguir a aposentadoria em 2019.

Nesse contexto, a idade mínima para homens é de 65 anos, enquanto para as mulheres é de 62 anos. Além disso, ambos devem ter contribuído por, pelo menos, 20 anos para terem direito à aposentadoria.