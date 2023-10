Novas Regras simplificam a concessão do Auxílio-Doença pelo INSS: entenda as mudanças

O processo de solicitação do Auxílio-Doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou por significativas melhorias, tornando-se mais acessível após as recentes alterações.

O Auxílio-Doença é concedido aos trabalhadores que se encontram impossibilitados de desempenhar suas atividades laborais devido a problemas de saúde.

Assim, uma das grandes novidades é que o pedido pode ser realizado comodamente de sua própria residência, sem a necessidade de deslocamentos.

Além disso, houve uma mudança na nomenclatura, o benefício foi agora então renomeado para “benefício por incapacidade temporária”. Ademais, o instituto implementou modificações em seus procedimentos com o intuito de reduzir as extensas filas nas agências.

Atualmente, cerca de 1,1 milhão de pessoas estão na fila aguardando a concessão do Auxílio-Doença. As novas alterações buscam agilizar e tornar mais eficiente o atendimento ao público.

Dessa forma, alivia-se esta demanda acumulada, proporcionando um processo mais rápido e menos burocrático para os requerentes.

Como solicitar a concessão do Auxílio-Doença sem a necessidade de perícia médica?



Para os cidadãos que necessitam solicitar o Auxílio-Doença, o INSS introduziu uma novidade: agora é possível fazê-lo sem a obrigatoriedade de uma perícia médica presencial.

Em vez disso, o processo é simplificado através de uma análise documental pelo sistema Atesmed. Essa análise avaliará a documentação médica apresentada pelo requerente, o que pode acelerar a aprovação e liberação do auxílio.

Dessa forma, espera-se que os beneficiários tenham uma experiência mais rápida e eficiente ao solicitar o Auxílio-Doença. Para usufruir deste serviço, o interessado deve seguir alguns passos.

Inicialmente, é preciso acessar o portal inss.gov.br ou utilizar o aplicativo Meu INSS. Após realizar o login utilizando a plataforma gov.br, navegue até a opção “Pedir Benefício por Incapacidade”.

Caso tenha requerimentos anteriores, eles serão exibidos. Entretanto, para uma nova solicitação, clique em “Novo Requerimento” e, em seguida, selecione “Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença)”.

Ao concordar com os termos, clique em “ciente”. Leia as informações detalhadas sobre o serviço e prossiga.

O próximo passo é preencher um formulário com seus dados pessoais. Em seguida, clique em “Sim” para acompanhar o andamento do seu processo.

Além disso, deve ser informado caso o Auxílio-Doença seja por acidente de trabalho. Posteriormente preencha os campos de acordo com dados constantes no atestado médico.

É crucial que, ao chegar à seção de documentos, todos os materiais que justifiquem a necessidade de afastamento, como exames e laudos, sejam anexados.

Para aqueles que são empregados, também será solicitado detalhes sobre o último dia de trabalho e o CNPJ da empresa. Finalmente, informe o CEP e após verificar todas as informações inseridas, conclua o requerimento.

Para aqueles que estão aguardando uma perícia médica relacionada ao Auxílio-Doença, por mais de 45 dias, é fundamental ficar atentos às chamadas telefônicas.

Se o telefone tocar e o identificador de chamadas mostrar o número (11) 2135-0135, é aconselhável atender, trata-se do INSS buscando acelerar o processo de perícia médica.

Esta agilização será efetuada por meio do Atestmed. Vale ressaltar que a perícia presencial só será agendada em situações nas quais o Auxílio-Doença não pode ser concedido unicamente com base na análise documental.

Caso haja incerteza quanto à legitimidade da ligação, a melhor ação é contatar diretamente a central de atendimento através do número 135.

Se, porventura, receber uma mensagem em seu celular originária do número 135 ou 28041, pode ter certeza de que é uma comunicação oficial do INSS.

Contudo, o instituto entra em contato com o segurado exclusivamente para adiantar o atendimento, reagendar consultas, fornecer informações sobre requerimentos e prestar outros serviços semelhantes.

Dessa forma, é importante estar ciente de que o instituto em nenhuma hipótese solicita detalhes de documentos pessoais. Incluindo-se senhas, foto para comprovação de biometria ou o envio de documentos via e-mail.

Portanto, qualquer pedido nesse sentido deve ser tratado como suspeito. É recomendável confirmar a autenticidade diretamente com a instituição antes de fornecer qualquer informação ou realizar ações com base na solicitação. Esta prática protegerá os cidadãos de possíveis tentativas de fraude.

Além disso, você pode acompanhar o progresso do seu pedido do Auxílio-Doença pelo próprio aplicativo, e-mail ou até mesmo pela Central de Atendimento do serviço.