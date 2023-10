NOVIDADE! Capinha de Celular com airbag: REAL ou FAKE?

Com o avanço da tecnologia e a constante busca por soluções inovadoras, é comum nos depararmos com vídeos e informações que despertam nossa curiosidade. Recentemente, um vídeo de uma capinha de celular com airbag viralizou nas redes sociais, levantando a questão: será que essa capinha realmente existe?

Neste artigo, vamos explorar essa novidade e descobrir a verdade por trás dela.

O vídeo viral

O vídeo em questão foi postado por um influenciador digital conhecido como “Victor”, que se caracteriza como o personagem Vector, do filme “Meu Malvado Favorito”. Nele, é mostrada uma capinha de celular com um pequeno airbag embutido. A ideia é que, ao cair, o airbag seja acionado, protegendo o celular de danos.

O vídeo ganhou grande repercussão e despertou o interesse de muitos usuários. No entanto, alguns questionaram a veracidade da capinha, levando-nos a investigar mais a fundo essa novidade.

A verdade sobre a capinha de celular com airbag

Após uma pesquisa detalhada, foi constatado que essa capinha de celular com airbag é, na verdade, falsa. Diversas plataformas de comércio eletrônico foram checadas, como Amazon, Shopee, AliExpress e Mercado Livre, e não foi encontrado nenhum produto que correspondesse a essa descrição.



O vídeo em questão utilizou técnicas de edição para criar a ilusão de que a capinha funcionava. Foram mesclados frames do celular caindo com frames do aparelho em cima de um plástico inflável, dando a impressão de que o airbag estava sendo acionado.

No entanto, no final do vídeo, é possível notar que o influenciador utilizou uma fita adesiva entre o celular e a capinha “com airbag” para criar o efeito.

O projeto de capinha com airbag que realmente existiu

Embora a capinha de celular com airbag mostrada no vídeo seja falsa, é importante ressaltar que em 2018, um estudante de engenharia alemão chamado Philip Frenzel desenvolveu um protótipo de capinha com airbag para celulares. O projeto recebeu o nome de ADcase e consistia em uma capa de proteção reutilizável com sensores integrados capazes de detectar uma queda livre.

Quando a queda era detectada, abas flexíveis nas extremidades da capa eram acionadas, evitando que o corpo do smartphone entrasse em contato com o solo. O projeto foi considerado inovador e recebeu reconhecimento da Sociedade Alemã de Mecatrônica, mas infelizmente não chegou a ser produzido em larga escala.

A importância de verificar informações

O caso da capinha de celular com airbag viralizada nos mostra a importância de sempre verificar a veracidade das informações que encontramos na internet. O vídeo em questão ilustra como é fácil criar ilusões por meio de técnicas de edição, fazendo com que muitas pessoas acreditem em algo que não é real.

Portanto, é fundamental estar atento e sempre buscar fontes confiáveis antes de compartilhar informações ou adquirir produtos baseados em vídeos virais. Ao pesquisar sobre uma novidade, é importante consultar plataformas de comércio eletrônico e outras fontes confiáveis para verificar a disponibilidade e a veracidade do produto.

Ademais, a capinha de celular com airbag viralizada nas redes sociais, infelizmente, não é real. O vídeo que mostrava essa novidade utilizou técnicas de edição para criar a ilusão de um airbag embutido na capinha. No entanto, é válido ressaltar que em 2018, um estudante de engenharia alemão desenvolveu um protótipo de capinha com airbag, mas o projeto não chegou a ser produzido em larga escala.

Portanto, ao se deparar com informações surpreendentes na internet, é importante pesquisar e verificar a veracidade da informação antes de compartilhá-la ou tomar decisões baseadas nela. A internet é uma fonte de conhecimento, mas também pode ser um terreno fértil para boatos e falsidades. Mantenha-se informado e faça escolhas conscientes!