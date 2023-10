NOVIDADE! Cartão black e platinum do PICPAY

O PicPay, um dos maiores bancos digitais do Brasil, continua inovando e ampliando seu leque de produtos para atrair clientes de todos os nichos. Recentemente, a empresa anunciou o lançamento de dois novos cartões de crédito: o Cartão Mastercard Black e o Cartão Mastercard Platinum. Com esses novos cartões, o PicPay busca oferecer ainda mais benefícios e exclusividade para seus clientes.

O Cartão Black do PicPay: Luxo e Vantagens Exclusivas

O Cartão Mastercard Black do PicPay é uma opção de alta renda que oferece benefícios e vantagens exclusivas para seus usuários. Com uma anuidade de R$1.068,00 por cartão ou R$534,00 por cartão adicional, o Cartão Black é ideal para quem busca luxo e sofisticação.

Benefícios do Cartão Black

O Cartão Black do PicPay oferece uma série de benefícios exclusivos para seus usuários, incluindo:

Cashback em promoções especiais;

Pagamento por aproximação;

Parcelamento de boletos em até 12x na conta PicPay.

Com esses benefícios, o Cartão Black do PicPay se destaca como uma opção premium para quem busca mais do que apenas um meio de pagamento.

Requisitos para ter a Anuidade Zerada

Para ter a anuidade do Cartão Black zerada, é necessário atingir algumas metas estabelecidas pelo PicPay. São elas:



Gasto mensal de, no mínimo, R$8.000,00; Investimento de pelo menos R$50.000,00 no PicPay; Receber o salário na conta digital do PicPay.

Ao cumprir esses requisitos, os clientes do Cartão Black poderão desfrutar de todos os benefícios e vantagens exclusivas sem precisar pagar a taxa de anuidade.

O Cartão Platinum do PicPay: Elegância e Conveniência

Além do Cartão Black, o PicPay também lançou o Cartão Mastercard Platinum. Com uma anuidade de R$588,00 por cartão ou R$294,00 por cartão adicional, o Cartão Platinum oferece elegância e conveniência para seus usuários.

Benefícios do Cartão Platinum

O Cartão Platinum do PicPay oferece benefícios que combinam exclusividade e praticidade. Alguns desses benefícios incluem:

Cashback em promoções selecionadas;

Pagamento por aproximação;

Parcelamento de boletos em até 12x na conta PicPay.

Com esses benefícios, o Cartão Platinum do PicPay se destaca como uma opção para quem busca uma experiência premium, mas com um custo mais acessível em comparação ao Cartão Black.

Requisitos para ter a Anuidade Zerada

Assim como o Cartão Black, para ter a anuidade do Cartão Platinum zerada é necessário cumprir algumas metas estabelecidas pelo PicPay. São elas:

Gasto mensal de, no mínimo, R$3.000,00; Investimento de pelo menos R$20.000,00 no PicPay; Receber o salário na conta digital do PicPay.

Ao atingir essas metas, os clientes do Cartão Platinum poderão usufruir de todos os benefícios e vantagens exclusivas sem precisar pagar a taxa de anuidade.

Como Solicitar os Novos Cartões do PicPay

Os novos cartões do PicPay estão disponíveis para os clientes que já possuíam o cartão PicPay e que se enquadram nos critérios necessários para cada um dos cartões. Se você já é cliente do PicPay e tem interesse em adquirir um dos novos cartões, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo do PicPay em seu smartphone; Clique na opção “Cartões” no menu principal; Selecione a opção “Solicitar novo cartão”; Escolha entre o Cartão Black e o Cartão Platinum; Preencha as informações solicitadas e envie sua solicitação.

Após o envio da solicitação, o PicPay realizará uma análise de crédito para verificar a elegibilidade do cliente para o novo cartão. Caso a solicitação seja aprovada, o cartão será enviado para o endereço cadastrado pelo cliente.

Benefícios exclusivos

Com o lançamento dos Cartões Mastercard Black e Platinum, o PicPay reforça sua posição como um dos principais bancos digitais do Brasil. Com benefícios exclusivos, anuidade zerada e a possibilidade de investir no PicPay, os clientes têm a oportunidade de desfrutar de uma experiência premium no mercado financeiro.

Se você busca luxo, sofisticação e vantagens exclusivas, o Cartão Black do PicPay é a opção ideal. Já o Cartão Platinum oferece elegância e conveniência a um custo mais acessível. Escolha o cartão que mais se encaixa no seu perfil e aproveite todos os benefícios que o PicPay tem a oferecer.