Novidade! Novo sistema de financiamento via PIX para estudantes é APROVADO; saiba mais

O Tesouro Nacional está revolucionando o acesso à educação para crianças e adolescentes através do inovador Programa Tesouro Coletivo. Agora, graças ao financiamento via PIX, qualquer pessoa pode contribuir para garantir o futuro educacional dos jovens, ajudando-os a ingressar no ensino superior e em cursos de especialização.

Imagine um esforço conjunto, onde pais, responsáveis e até mesmo pessoas altruístas podem se unir como uma comunidade dedicada à educação. Esse é o conceito por trás do Programa Tesouro Coletivo, que funciona de forma semelhante a uma vaquinha virtual.

Os pais e responsáveis dos estudantes podem criar um fundo de investimento e compartilhá-lo com amigos, familiares e até mesmo desconhecidos dispostos a apoiar a educação.

O financiamento via PIX é uma medida inovadora é resultado de uma colaboração visionária entre o Tesouro Nacional e a B3, a bolsa de valores do Brasil.

Juntos, eles estão criando oportunidades educacionais para aqueles que mais precisam, transformando vidas e construindo um futuro mais brilhante para toda a nação.

O financiamento via PIX simplifica o processo, tornando-o fácil, rápido e seguro. Agora, você pode fazer parte desta jornada inspiradora para empoderar os jovens, permitindo que eles alcancem seus sonhos educacionais.

Enfim, para saber mais sobre como você pode fazer a diferença na vida dos estudantes brasileiros, confira o texto informativo abaixo. Aqui você poderá esclarecer muito sobre esse assunto.

Você pode se interessar em ler também:



Você também pode gostar:

Entenda melhor sobre a proposta de financiamento via PIX para benefício dos estudantes

O Tesouro Direto Coletivo, uma vertente do projeto Tesouro Educa+, está revolucionando a forma como as famílias planejam o financiamento da educação de seus filhos.

Este é um título público inovador que possibilita o planejamento financeiro destinado à educação.

Através deste título, pais ou responsáveis têm a oportunidade de investir a partir de R$ 30 via PIX, visando a um retorno sobre o investimento que pode se estender por até 5 anos.

Esse período é projetado com base na média de duração de um curso de graduação, tornando-o uma opção financeiramente acessível para famílias que buscam garantir o futuro educacional de seus filhos.

A novidade mais empolgante é que essa iniciativa está agora disponível para um público mais amplo. Dessa forma, não se limita apenas a pais e responsáveis.

Por conseguinte, a nova plataforma permite que qualquer pessoa contribua para a educação de estudantes com idades entre 3 e 18 anos através do financiamento via PIX.

Contudo, para participar, os pais ou responsáveis precisam criar uma campanha específica, incluindo um título e descrição que expresse o propósito da “vaquinha” educacional.

Após a criação da campanha, a plataforma disponibiliza um link que pode ser compartilhado com amigos e familiares.

Por meio desse endereço, qualquer pessoa pode contribuir para o financiamento usando o sistema de pagamento PIX, tornando o processo extremamente prático e acessível.

Dessa forma, os pais podem acompanhar em tempo real quanto já foi investido e quanto ainda é necessário para alcançar o objetivo educacional estabelecido.

Vale pontuar ainda que, o Tesouro Direto também oferece orientações e assistência na escolha do modelo de investimento mais adequado para atender às necessidades educacionais de cada família.

Veja como começar uma campanha de financiamento

Antes de tudo, vale dizer que abrir uma campanha de financiamento para angariar fundos via PIX de amigos e familiares é agora mais simples do que nunca. Isso se dá graças a um processo dividido em duas etapas claras.

Primeiramente, é necessário abrir uma conta em nome da criança ou adolescente que será beneficiado pela campanha.

Em seguida, o passo seguinte é a criação da própria campanha. Assim sendo, durante esse processo, o site fornecerá orientações sobre as melhores opções de investimento, garantindo que cada contribuição seja bem direcionada.

Para aqueles que desejam contribuir com o valor, o procedimento é igualmente descomplicado. Basta acessar o link compartilhado, realizar a identificação necessária e efetuar o pagamento via PIX.

Por fim, vale ressaltar que, todas essas etapas, tanto para quem está iniciando a campanha quanto para quem está contribuindo, estão detalhadas de forma clara e acessível no blog do Tesouro Direto.

Simples, não é? Ao seguir essas instruções que fornecemos, qualquer pessoa pode participar ativamente na campanha de financiamento via PIX. Proporcionando assim, um suporte efetivo direcionado para a educação de crianças e jovens.