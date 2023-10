Novidade para botões de mensagens de áudio e vídeo do WhatsApp

O WhatsApp está trabalhando em uma forma de alternar rapidamente entre mensagens de voz e mensagens instantâneas de vídeo. O objetivo é ajudar as pessoas a evitar alterações involuntárias no modo de envio da mensagem. A atualização 2.23.22.5 do WhatsApp beta para Android, já em testes, mostra como é o recurso. A informação é do portal WABetaInfo, especializado em notícias sobre o programa de testes do app.

CONTEÚDO RELACIONADO: Whatsapp: Aplicativo testa recurso de perfil alternativo para a proteção de dados de seus usuários

Como mostra a captura de tela realizada pelo portal, alguns beta testers podem experimentar um novo menu para escolher entre mensagens de voz e mensagens instantâneas de vídeo. É importante mencionar que o WhatsApp também está removendo o botão para gerenciar mensagens instantâneas de vídeo com a atualização mais recente. Isso significa que o recurso estará sempre habilitado por padrão e os usuários poderão alternar para um modo diferente abrindo o menu.

A introdução de um menu para escolher entre os modos de mensagem de áudio e vídeo, em vez de uma mudança automática, proporciona benefícios claros em termos de controle e flexibilidade do usuário. Ao permitir que os usuários selecionem manualmente seu modo preferido eles têm mais controle sobre sua comunicação.

Este menu também permite aos usuários escolher o modo que melhor atende às suas necessidades atuais, seja um áudio ou uma mensagem de vídeo instantânea. Também é importante notar que a troca automática pode ocasionalmente resultar em alterações de modo não intencionais.

Mudanças no design

Uma mudança sutil na interface do WhatsApp está sendo testada por alguns beta testers. Depois de uma série de atualizações na versão beta do app que trouxeram novas cores, uma barra de aplicativo superior branca e ícones redesenhados, agora a mudança é um “simples” contorno ao redor dos botões.

A novidade apareceu na atualização 2.23.22.6 do WhatsApp beta para Android, mas só alguns usuários receberam a novidade, segundo o WABetaInfo. Como mostra a captura de tela feita pelo site, esses botões parecem diferentes em comparação com a atualização anterior do aplicativo, pois agora incluem um contorno sutil.

É importante observar que esses botões descritos não estão limitados aos mostrados nesta captura de tela, pois esta atualização abrange todos os botões do aplicativo, não se limitando àqueles encontrados exclusivamente nas configurações do aplicativo.



Você também pode gostar:

Obviamente, esse é mais um passo para o WhatsApp se adequar ao Material Design 3, novo protocolo de design que o Android recomenda a desenvolvedores. A expectativa é que essas mudanças no aplicativo melhorem a experiência do usuário, mesmo algo tão sutil como o contorno de alguns botões.

É preciso lembrar, por exemplo, que os botões do WhatsApp antes não eram quadrados com as pontas curvadas e essa também foi considerada uma mudança pequena para o app. Na verdade, estes pequenos detalhes contribuem para uma aparência mais limpa, pois, quando combinados, resultam numa experiência mais refinada e moderna que se alinha melhor com as últimas diretrizes do Material Design 3.

Mensagens de áudio de visualização única

O WhatsApp iniciou testes de uma nova funcionalidade que permite enviar mensagens de voz de visualização única. Com esse recurso, seria possível compartilhar um áudio com uma nova camada de privacidade, pois não podem ser salvas, encaminhadas e exportadas. A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o app, que divulgou as atualizações 2.23.22.4 do WhatsApp beta para Android e 23.21.1.73 do WhatsApp beta para iOS.

Alguns beta testers já podem ter reparado que um novo ícone de visualização única está disponível na barra de bate-papo durante a gravação de uma mensagem de voz com cadeado. Ao tocar neste ícone, o áudio será enviado no modo visualizar uma vez, para que o destinatário não possa exportá-la, encaminhá-la, salvá-la e gravá-la.

Depois de enviar a mensagem de voz com o modo visualizar uma vez ativado, quem enviou também não poderá ouvi-la e o destinatário não poderá mais ouvi-la após descartá-la. Este modo minimiza as chances de acesso não autorizado ou escuta posterior, fornecendo uma nova camada de privacidade para informações sensíveis e confidenciais.

Ainda segundo o site, é possível confirmar que os destinatários não poderão salvar ou gravar mensagens de voz usando a gravação de tela, por exemplo, melhorando o controle do conteúdo que você compartilha e protegendo sua privacidade.