novo ABONO será pago a ESTES beneficiários; Veja quem recebe

O Bolsa Família é o maior programa social no Brasil, e ajuda milhões de famílias de baixa renda todos os meses com, pelo menos, R$ 600. Além do valor mínimo, outros valores adicionais são pagos, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar. No entanto, os beneficiários do programa agora poderão contar com mais um pagamento extra feito pelo governo.

O novo pagamento adicional do Bolsa Família é o chamado abono natalino, que era um pedido antigo dos beneficiários do programa. Sendo assim, o governo aprovou para que, neste ano, cerca de 695 mil membros do programa estejam aptos a receber o abono natalino.

O valor pago pelo abono natalino do Bolsa Família está previsto em R$ 64, sendo destinado a 695.418 famílias no estado da Paraíba. Confira a seguir em qual mês será pago este benefício extra do programa social.

Quando o abono natalino será pago?

O abono natalino do Bolsa Família será pago aos beneficiários da Paraíba juntamente com os pagamentos do programa de dezembro. As datas já estão definidas, e como de costume, o governo paga as parcelas do final de ano com antecedência, para que as famílias recebam os recursos antes das festas de Natal e Ano Novo.

Sendo assim, os pagamentos de dezembro terão início no dia 11, se encerrando no dia 22. A ordem dos pagamentos é feita de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Confira a seguir o calendário:

NIS final 1: pagamento em 11 de dezembro;

NIS final 2: pagamento em 12 de dezembro;

NIS final 3: pagamento em 13 de dezembro;

NIS final 4: pagamento em 14 de dezembro;

NIS final 5: pagamento em 15 de dezembro;

NIS final 6: pagamento em 18 de dezembro;

NIS final 7: pagamento em 19 de dezembro;

NIS final 8: pagamento em 20 de dezembro;

NIS final 9: pagamento em 21 de dezembro;

NIS final 0: pagamento em 22 de dezembro.

Pagamentos adicionais do Bolsa Família



Como dito, o Bolsa Família conta com os pagamentos adicionais chamados de Benefício Primeira Infância e Benefício Variável Familiar. O Benefício Primeira Infância paga um adicional de R$150 para cada criança de até seis anos presente na família beneficiária.

Já o Benefício Variável Familiar paga R$ 50 aos beneficiários do Bolsa Família caso a família possua em sua composição mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos).

Além disso, desde junho foi introduzida uma nova forma de realizar os cálculos das parcelas para os beneficiários, que passou a ser de acordo com o Benefício de Renda de Cidadania. Sendo assim, segundo a medida, cada integrante da família beneficiária do Bolsa Família recebe R$ 142.

No entanto, ainda se mantém o valor mínimo de R$ 600 por família, que foi estabelecido de acordo com a Emenda Constitucional da Transição no começo do ano, quando o programa social foi reformulado. Para quem não sabe, o Bolsa Família havia sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro.

Sendo assim, caso o valor mínimo do Bolsa Família não seja atingido através das parcelas de R$ 142, o Benefício Complementar irá agir e completar o valor pago pelo benefício. Com isso, todas as famílias recebem pelo menos R$ 600.