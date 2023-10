Novo álbum de Kanye West sendo comprado, grandes gravadoras ficam longe

Kanye West aparentemente tem um próximo álbum com Ty Dolla $ign isso está quase pronto para ser lançado para as massas – o único obstáculo agora é… quem vai ajudá-lo a largar isso???

Painel publicitário relata que Ye tem novas músicas no horizonte, incluindo esta colaboração conjunta entre ele e TD$ – que marcará seu primeiro grande lançamento desde seu saga antissemita no ano passado… o que o colocou de fora com muitos grandes jogadores de Hollywood.

Aparentemente, as consequências disso estão afetando a capacidade de KW de distribuir este álbum agora – mas isso não quer dizer que ele não tenha opções… A Billboard diz que ele tem. De acordo com o outlet, Ye está avaliando 5 ofertas diferentes de distribuidores menores/menos conhecidos.

Uma dessas ofertas vem de uma editora musical chamada Too Lost – que foi lançada há apenas alguns anos e que na verdade já detém os direitos das músicas de Ye no YouTube. Agora, parece que eles estão tentando apostar tudo nele em um álbum direto.

Nenhuma palavra sobre de quem são as outras quatro ofertas, mas a Billboard diz que Kanye tomará uma decisão em breve – e que o álbum deve ser lançado nas próximas semanas… inclusive em todos os grandes serviços de streaming dos quais ele precisaria de ajuda. para atingir o maior público possível.

Falando nisso… A Billboard diz, citando fontes, que todas as grandes gravadoras estão ficando longe de Ye agora – e grande parte disso tem a ver com sua retórica antijudaica de 2022, que parece estar na vanguarda de Ye. registre as mentes dos executivos considerando Israel-Palestina agora.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Eles notam que seu novo álbum com Ty não aborda nenhum anti-semitismo nas músicas – pelo menos com base no que foi ouvido até agora – mas ele ainda é polarizador demais para ser apoiado.

Curiosamente… O próprio Kanye não parece ter acabado de falar sobre o povo judeu – já que recentemente solicitou uma marca registrada para o termo “YEWS”, que ele deseja aplicar a uma infinidade de produtos e serviços. Se esse é o nome do álbum… ninguém sabe.