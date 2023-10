Novo auxílio de R$ 850 é estabelecido pelo governo para compensar prejuízos; descubra quem será beneficiado

O governo anunciou a criação de um novo auxílio financeiro com o objetivo de suavizar dificuldades econômicas enfrentadas por diversos brasileiros atualmente. Esta ação contemplará beneficiários com um depósito emergencial realizado via Pix.

Com um repasse no valor de R$ 850, pretende amparar segmentos da população frequentemente desassistidos, tais como agricultores familiares, extrativistas e pescadores.

A motivação principal para a concessão do novo auxílio é a tentativa de minimizar os impactos da intensa seca que afetou o estado do Amazonas. Mais de 200 mil famílias já foram prejudicadas.

Além disso, é importante ressaltar que o programa também inclui a entrega de cestas básicas e kits de higiene nas localidades mais prejudicadas pela seca.

Quais são os critérios para ser elegível ao novo auxílio de R$ 850?

O novo auxílio, no valor de R$ 850, foi instituído com o intuito de amparar pequenos agricultores, extrativistas e pescadores. Esse benefício pretende auxiliar essas famílias em situação de vulnerabilidade.

A atual escassez de chuvas no estado do Amazonas está se transformando rapidamente em uma das mais severas já registradas na região. Até o momento, 60 dos 62 municípios do estado já experimentaram os graves efeitos dessa longa estiagem.



Diante dessa situação crítica, o Governo Federal lançou uma operação de apoio ao estado, que inclui a disponibilização do novo auxílio para os beneficiários que residem nas cidades mais afetadas pela seca.

Cabe destacar que este grupo está frequentemente vulnerável a flutuações econômicas e climáticas. Uma atenção especial está sendo dada aos habitantes do Amazonas, que sofreram perdas significativas em suas safras devido à escassez de chuvas.

Contudo, para serem considerados elegíveis ao novo auxílio, os interessados precisam atender a determinados pré-requisitos. Um critério fundamental é que o beneficiário tenha uma renda mensal que não ultrapasse 1,5 salário mínimo, o que equivale a R$ 1.980.

Adicionalmente, um novo auxílio específico de R$ 800 será concedido a 200 residentes de Beruri, uma localidade situada no interior do Amazonas. Estes indivíduos enfrentam o drama de terem perdido suas residências em consequência de um deslizamento de terra.

Existem outras modalidades de auxílio disponíveis?

A resposta é sim! O plano governamental não se restringe apenas ao novo auxílio via Pix de R$ 850. Em um esforço continuado para apoiar a população amazonense em face das adversidades recentes, foram delineadas medidas suplementares.

Dentre as ações emergenciais, destaca-se a antecipação de pagamentos de programas sociais significativos para a região.

Por exemplo, os amazonenses beneficiários do programa Bolsa Família receberão seus pagamentos de forma antecipada. Dessa forma, o início dos pagamentos do Bolsa Família extraordinário está agendado para 18 de outubro.

Esta ação beneficiará um impressionante contingente de 640.106 famílias, possibilitando-lhes assim o acesso antecipado aos recursos financeiros tão necessários.

Além disso, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também não foram esquecidos. Seus depósitos estão programados para serem efetuados a partir do dia 25 de outubro.

Para além do novo auxílio, estas ações fazem parte de uma estratégia do governo, concebida para atenuar os impactos e consequências adversas de catástrofes naturais.

Ademais, foram divulgados cuidados que devem ser tomados para evitar mais agravos a saúde da população.

Entre eles, estão o uso de máscaras ao ar livre, aumento do consumo de água, lavagem das mãos e rosto. Da mesma forma, recomenda-se também evitar proximidade do local das queimadas e sempre manter o ambiente umidificado e ventilado.

Que outras ações estão sendo implementadas além do novo auxílio?

Além de medidas de apoio financeiro como, por exemplo, o novo auxílio o Governo Federal divulgou planos de ações estruturais para aliviar a seca no Amazonas.

Assim, antecipando possíveis necessidades emergenciais decorrentes da estiagem, o Governo afirmou que está preparado para enviar kits de saúde aos municípios afetados.

Adicionalmente, estão reservados recursos visando garantir o abastecimento básico de alimentos, água e combustível. A efetivação dessas medidas se dará mediante a apresentação, pelas prefeituras, de seus respectivos planos de trabalho.

Por fim, destaca-se o empenho do Governo em amparar as famílias amazonenses através do novo auxílio e dos demais planos governamentais previamente abordados.