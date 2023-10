Novo calendário de pagamentos REVELADO; Confira agora

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de outubro terá início na próxima quarta-feira, dia 18, beneficiando cerca de 21 milhões de famílias em todo o país. A operação é coordenada pela Caixa Econômica Federal e seguirá um calendário que abrange o período de 18 a 31 de outubro, contemplando apenas dias úteis.

O calendário de pagamento do benefício obedece à ordem do número final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O NIS é um número atribuído a cada participante e é utilizado para a organização das datas de pagamento do Bolsa Família.

Para facilitar o acesso às informações de pagamento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) disponibilizou um site oficial onde os beneficiários podem consultar o calendário de pagamento de acordo com o final de seu NIS. O site pode ser acessado por meio do endereço: https://bolsafamiliacalendario.com.br/.

É importante que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos às datas correspondentes ao final de seu NIS para garantir o recebimento pontual do benefício. O programa tem desempenhado um papel fundamental no combate à pobreza e na promoção da inclusão social, fornecendo apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Calendário de pagamento de outubro

O programa Bolsa Família, uma iniciativa fundamental no combate à pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil, está prestes a iniciar o pagamento referente ao mês de outubro de 2023.

Como já dito anteriormente, o calendário de pagamento do Bolsa Família segue a ordem do número final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Veja o cronograma de pagamento a seguir:

18 de outubro – NIS de final 1

19 de outubro – NIS de final 2

20 de outubro – NIS de final 3

23 de outubro – NIS de final 4

24 de outubro – NIS de final 5

25 de outubro – NIS de final 6

26 de outubro – NIS de final 7

27 de outubro – NIS de final 8

30 de outubro – NIS de final 9

31 de outubro – NIS de final 0

Ao seguir a ordem do número final do NIS, o programa garante que os recursos alcancem as famílias que mais precisam de forma organizada. A conscientização das datas de pagamento é essencial para que os beneficiários possam planejar suas finanças e garantir o acesso aos benefícios do Bolsa Família.



Adicionais do Bolsa Família

Em sua essência, o programa Bolsa Família assegura um valor mínimo de R$ 600 por família, uma base que se estende a todos os beneficiários. No entanto, dependendo do número de integrantes, a família pode acabar recebendo alguns benefícios adicionais.

O programa reconhece a importância dos primeiros anos de vida. Assim, concede um adicional de R$ 150 às famílias que cuidam de crianças com até seis anos. Essa parcela adicional reconhece o cuidado e os custos associados a essa fase crucial do desenvolvimento.

O Bolsa Família também estende sua ajuda às famílias com crianças entre 7 e 11 anos, bem como adolescentes entre 12 e 18 anos, com um adicional de R$ 50. Isso visa apoiar as necessidades peculiares dessa faixa etária, contribuindo para o bem-estar e as oportunidades educacionais.

Além disso, há um adicional de R$ 50 destinado às famílias que incluem gestantes e lactantes. Com o acréscimo dos benefícios citados acima, o Bolsa Família busca atender às diversas necessidades das famílias brasileiras. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.