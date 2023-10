Novo comunicado do Banco Central gera preocupações entre os brasileiros

Com a previsão inicial de lançamento agendada para abril do próximo ano, os brasileiros receberam a notícia de um adiamento do Banco Central (BC) em relação a uma nova e aguardada funcionalidade do PIX.

Isso significa que a espera por acesso ao tão esperado formato de transferências instantâneas será estendida por um período adicional.

A funcionalidade em questão é o PIX automático, um recurso altamente esperado que permitirá a realização de pagamentos recorrentes de contas, como água, luz e gás, de forma eficiente e conveniente.

Infelizmente, essa funcionalidade agora só estará disponível a partir de outubro de 2024, devido ao anúncio do adiamento por seis meses do prazo inicial.

O comunicado sobre esse adiamento foi feito durante o Fórum PIX, um evento que reuniu representantes do Banco Central, instituições financeiras e empresas de pagamento.

Esse adiamento certamente terá impacto nas expectativas dos brasileiros em relação à modernização e facilidade nas transações financeiras.

Motivos que levaram o lançamento do PIX automático ser adiado



De acordo com informações divulgadas pelo Banco Central, o prazo para implementação da aguardada nova função de pagamento do PIX precisou ser estendido devido à complexidade inerente a essa inovação.

A instituição enfatizou que é essencial dispor de um período adicional para garantir que todos os participantes estejam devidamente preparados e para que os bancos possam ajustar suas estratégias, assegurando assim a viabilidade do novo formato.

Além disso, o Banco Central mencionou a necessidade de adequações em questões organizacionais, embora não tenha especificado quais seriam essas questões.

Esta medida, embora cause expectativa, é crucial para garantir que a transição para o novo sistema do PIX ocorra de forma suave e eficiente.

Sem dúvidas, esta nova função é aguardada ansiosamente por inúmeros brasileiros que já fazem uso cotidiano da ferramenta de pagamento instantâneo.

Vale ressaltar ainda que, atualmente, o PIX é a forma de pagamento mais utilizada no Brasil, e a introdução do modo automático representa mais uma facilidade que estará disponível para os usuários.

Portanto, embora o prazo tenha sido ajustado, a espera promete valer a pena, já que a implementação cuidadosa e bem planejada desse novo recurso certamente proporcionará uma experiência de pagamento ainda mais eficiente e conveniente para os consumidores brasileiros.

Entenda melhor como funcionará esse recurso

O PIX automático representa uma inovação significativa no cenário de pagamentos instantâneos, simplificando a quitação de contas recorrentes com intervalos pré-determinados.

Nesse sistema, o usuário autoriza antecipadamente as transferências, permitindo que os valores sejam retirados instantaneamente de sua conta. Dessa forma, não há a necessidade de aprovação individual para cada transação.

O processo de cadastramento no PIX automático é igualmente descomplicado, pois envolve a leitura de um QR Code presente nas faturas, simplificando ainda mais a adesão a esse método de pagamento ágil.

A principal motivação por trás do desenvolvimento do PIX automático é a agilidade e a redução de erros e atrasos em pagamentos recorrentes.

Essa funcionalidade também oferece uma experiência superior em comparação com outras opções de pagamento instantâneo, como o débito instantâneo e o DDA.

Alguns exemplos práticos de aplicação do PIX automático incluem o pagamento de:

Serviços de assinatura, como internet, clubes, portais de notícias e streaming;

Serviços financeiros, como empréstimos, parcelamentos de seguro e consórcios;

Mensalidades de escolas, academias, planos de saúde e condomínio;

Bem como despesas mensais com água, luz e gás.

Por fim, é importante destacar que o PIX automático, ao contrário do débito automático tradicional, realiza os pagamentos de despesas recorrentes de maneira independente. Isto é, sem depender de outras instituições bancárias intermediárias.

As transações são executadas diretamente da conta do correntista, que tem o controle sobre os pagamentos, a possibilidade de estabelecer um limite máximo para os débitos e a flexibilidade para cancelar uma transação a qualquer momento, diretamente por meio de sua conta bancária.