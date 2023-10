novo concurso com 200 vagas é autorizado; edital em breve

Um novo concurso público para área de segurança pública está prestes a ser divulgado. Isso porque foi autorizado nesta quinta-feira, 19, um novo edital para a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O aval foi assinado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, e publicado no Diário Oficial.

Quais são as vagas?

Ao todo, a PM SP irá ofertar 200 vagas para o posto de Aluno-Oficial. Anualmente, a PM de São Paulo recebe autorizações para abertura de novas contratações, sendo que neste ano de 2023 esse é o segundo concurso autorizado para oficiais.

A expectativa é que os candidatos inscritos entrarão na corporação após conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CFO) previsto para 2025.

Quais os requisitos para o cargo?

Para participar do concurso PM SP para oficiais, de acordo com o último edital, é necessário comprovar nível médio completo. Fora isso, também é importante que o candidato seja brasileiro, tenha idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos , exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Outro requisito importante é que o candidato tenha estatura mínima, descalço e descoberto, de:

155 cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;

160 cm (cento e sessenta centímetros), se homem;



Você também pode gostar:

Em relação a tatuagens, o candidato pode apresentar símbolos e desenhos, exceto quando:

Divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar;

Ou fizer alusão a:

Ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que

pregue a violência ou a criminalidade;

Discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem;

Ideia ou ato libidinoso;

Ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos.

Outros requisitos exigidos que constam no edital são:

Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;

Se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos dois últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente;

Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;

Se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação.

Qual salário de um Aluno Oficial?

O salário inicial oferecido pela PM SP ao Aluno Oficial é de R$ 3.815,03 mensais. A remuneração inicial é composta por:

Valor padrão: R$ 1.514,68;

Regime Especial de Trabalho Policial (RETP): R$ 1.514,68; e

Adicional de insalubridade: R$ 785,67.

Último concurso PM Oficiais foi realizado em 2023

O último concurso da Polícia Militar do estado de São Paulo (PM SP) para o cargo de Aluno Oficial, tanto do sexo feminino, quanto do masculino, está em fase de andamento e teve seu edital publicado em maio deste ano.

A prova objetiva foi realizada no dia 20 de agosto. A banca responsável pelo certame, como já é de costume, é a Fundação Vunesp.

Os candidatos foram avaliados por meio de 80 questões de múltipla escolha, onde cada uma vale 1 ponto, sobre os seguintes temas:

Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Filosofia, Sociologia e Geografia);

Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa e interpretação de texto);

Língua Inglesa ou Espanhola;

Matemática e Ciências da Natureza (Matemática, Física, Química e Biologia);

Conhecimentos Específicos;

Noções de Administração Pública;

Noções Básicas de Informática.

Para ser considerado aprovado na prova objetiva é necessário que o candidato obtenha 40 pontos, no mínimo.

Além da prova objetiva, os candidatos ainda serão submetidos a Exames de Aptidão Física, Exames de Saúde, Exames Psicológicos, Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade e Análise de Documentos.

Nesta quinta-feira, 18, os candidatos foram convocados para o Teste de Aptidão Física.