Novo concurso Polícia Civil anuncia provas para 445 vagas

Novo concurso Polícia Civil está sendo uma das pautas mais faladas. Ao todo são 445 vagas no novo edital. Portanto, os interessados deverão se atentar nestas informações.

As chances são da PC PE (Polícia Civil do Estado de Pernambuco).

Sobre o concurso Polícia Civil

A governadora Raquel Lyra anunciou que a realização das provas do concurso da Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PC PE) está prevista para o mês de fevereiro, conforme divulgado em 11 de outubro durante o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

Ela também informou que os concursos para a Polícia Militar e Bombeiro Militar ocorrerão em janeiro, na segunda metade do mês.

Embora a autorização para a contratação da banca organizadora tenha sido dada em 29 de setembro, o nome da empresa escolhida ainda não foi divulgado.

Vagas e cargos concurso Polícia Civil

No total, o concurso da PC PE oferecerá 445 vagas, distribuídas nas seguintes quantidades para cada cargo:

Delegado de Polícia: 45 vagas

Agente de Polícia: 250 vagas

Investigador de Polícia: 150 vagas



Para concorrer a esses cargos, é necessário possuir formação de nível superior e carteira de habilitação a partir da categoria “B”. No caso de delegado, também é requerido um mínimo de três anos de prática jurídica. Na seleção anterior, o salário inicial era de R$ 3.276,42 para agente e escrivão, e de R$ 12.229,81 para delegado.

Como foi o último concurso Polícia Civil

Em 2016, a Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) realizou um concurso que ofereceu um total de 650 vagas. Esse processo seletivo abriu portas para aspirantes a cargos de extrema importância, com 100 vagas para a carreira de delegado, 500 para agentes de polícia e 50 para escrivães.

A exigência comum para todos os cargos era possuir formação de nível superior em qualquer área, e, no caso de delegado, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A organização e realização do concurso ficou sob responsabilidade do renomado Cebraspe.

O caminho para conquistar essas vagas do concurso Polícia Civil envolveu uma série de etapas desafiadoras, projetadas para selecionar os profissionais mais qualificados:

Prova Objetiva: Os candidatos tiveram que demonstrar seu conhecimento em uma variedade de áreas.

Prova Discursiva: A capacidade de comunicação e argumentação foi testada nesta fase.

Prova prática de Digitação (aplicada aos candidatos ao cargo de Escrivão de Polícia): A agilidade e precisão na digitação foram avaliadas.

Prova de Capacidade Física: A resistência física e habilidades específicas foram testadas para garantir que os candidatos estivessem preparados para as demandas da carreira.

Avaliação Psicológica: A estabilidade emocional e o equilíbrio psicológico foram avaliados.

Exame Médico: Os candidatos foram submetidos a exames médicos abrangentes para garantir que estivessem em boas condições de saúde.

Investigação Criminal: A conduta e antecedentes dos candidatos foram minuciosamente investigados.

Avaliação de Títulos: As qualificações acadêmicas e profissionais foram avaliadas para reforçar o perfil dos candidatos.

Aqueles que conseguiram passar por todas essas etapas desafiadoras tiveram a oportunidade de participar de um curso de formação, um passo vital na preparação para funções cruciais na Polícia Civil de Pernambuco. Esse concurso foi uma chance valiosa para os candidatos entrarem em carreiras de aplicação da lei de alto impacto e responsabilidade.

PC PE

A Polícia Civil é uma instituição responsável pela investigação e apuração de crimes no estado de Pernambuco, Brasil. Ela desempenha um papel crucial no sistema de segurança pública, trabalhando em conjunto com outras agências policiais para garantir a ordem pública e a aplicação da lei.

A PC PE realiza concursos públicos para recrutar novos profissionais em diferentes cargos, incluindo delegados de polícia, agentes de polícia e escrivães, entre outros. Esses concursos são altamente competitivos e envolvem várias etapas de avaliação, como provas escritas, testes físicos, avaliação psicológica, entre outras.