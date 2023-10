Os avanços tecnológicos têm proporcionado inúmeras vantagens, mas também abriram portas para uma crescente onda de golpes e fraudes. A cada dia que passa, essas artimanhas se tornam mais frequentes, com milhares de pessoas se tornando vítimas involuntárias. Para evitar ser enganado, é fundamental entender como esses golpes funcionam.

Alerta: NOVO GOLPE relacionado a falsa mensagem de texto faz muitas vítimas

O golpe do SMS falso é exatamente o que o nome sugere: criminosos enviam mensagens de texto fraudulentas, se passando por empresas respeitáveis, com o intuito de aplicar golpes nas vítimas.

Em resumo, com frequência, as instituições financeiras e empresas que oferecem empréstimos são os alvos preferidos desses golpistas. Assim, os SMS podem conter links que, dependendo da estratégia utilizada, infectam o dispositivo do usuário quando clicados. Já em outros casos, os links redirecionam as vítimas para o WhatsApp, onde elas são persuadidas a realizar transferências de altos valores para os golpistas.

Três exemplos de golpes aplicados via SMS

Falsa Mensagem Bancária: Este é um dos golpes mais comuns, no qual a vítima recebe um SMS falso alegando que sua conta bancária foi bloqueada. Para desbloqueá-la, o usuário é instruído a acessar um site e fazer login.

No entanto, o site é uma cópia fraudulenta, e os dados de login são enviados diretamente aos golpistas. Contudo, para tornar o golpe mais convincente, a vítima é redirecionada para o site oficial do banco após o processo.

Prêmio falso

Outro golpe envolve o envio de um SMS afirmando que a vítima ganhou um prêmio incrível. Desse modo, para resgatá-lo, a pessoa deve clicar em um link específico. Infelizmente, ao clicar no link, a vítima é levada para um golpe.



Falsos benefícios do governo

Neste caso, os criminosos fingem ser representantes de órgãos governamentais e afirmam que um benefício está prestes a ser bloqueado. Assim sendo, eles pedem informações pessoais da vítima, alegando que é necessário para evitar o bloqueio. No entanto, essas informações acabam nas mãos dos golpistas.

Como se proteger dos golpes de SMS falso?

Proteger-se contra esses golpes requer vigilância e discernimento. É importante que preste atenção na gramática e erros de português nas mensagens. Isso porque golpistas costumam cometer esses erros.

Além disso, desconfie de propostas irresistíveis. Caso receba alguma proposta que lhe pareça fora da realidade, entre em contato com a empresa utilizando o número oficial listado no Google para confirmar a autenticidade.

Siga a máxima “melhor prevenir do que remediar”. Sendo assim, é fundamental manter um alto nível de precaução. Para isso, evite clicar em links de SMS suspeitos ou fornecer informações pessoais sem verificar a fonte.

Em um mundo cada vez mais digital, estar ciente dos golpes do SMS falso é essencial. Com essas informações e práticas de segurança, você estará bem mais preparado para evitar cair nas armadilhas de criminosos virtuais e proteger suas informações pessoais. Lembre-se, a prevenção é a chave para evitar dores de cabeça futuras.

Outras modalidades de golpes também requerem atenção

Os golpes de phishing por e-mail são muito comuns. Os criminosos enviam mensagens de e-mail que parecem ser de empresas legítimas, bancos ou serviços online, solicitando que a vítima clique em links ou forneça informações pessoais, como senhas e números de cartão de crédito. Sempre verifique o remetente do e-mail e não clique em links suspeitos.

Golpes de telefone

Além disso, golpistas também fazem ligações telefônicas fingindo ser de instituições financeiras, agências governamentais ou empresas. Em suma, eles podem pedir informações pessoais ou dinheiro.

Fraudes em redes sociais

Nas redes sociais, golpistas podem criar perfis falsos e tentar estabelecer amizade ou iniciar conversas com as vítimas. Assim, eles podem então pedir dinheiro emprestado, compartilhar links maliciosos ou enganar de outras maneiras. Desconfie de contatos desconhecidos ou pedidos de amizade suspeitos.