Novo GOLPE tem afetado muitos brasileiros; entenda

Recentemente, um novo golpe tem afetado muitos brasileiros, que aguardam ansiosamente pelas compras no programa Voa Brasil, que visa facilitar a compra de passagens aéreas por R$ 200.

Infelizmente, existem pessoas mal intencionadas que têm usado o nome do programa para roubar dinheiro e informações pessoais de suas vítimas. Para entender melhor essa situação, acompanhe este texto.

Novo GOLPE tem afetado muitos brasileiros

O novo golpe tem afetado muitos brasileiros é o golpe relacionado ao Voa Brasil. Basicamente, as vítimas recebem um e-mail com a possibilidade de escolher passagens aéreas interessantes por apenas R$ 200. No e-mail, os golpistas deixam claro que se trata do novo programa do Governo Federal, embora seja mentira.

Para que a pessoa possa usufruir do benefício e fazer a sua compra mais barata, os golpistas solicitam que ela clique em um link, presente no e-mail. Quando a pessoa clica, é redirecionada para uma nova página.

Essa página solicita uma série de informações pessoais e sensíveis das vítimas, como é o caso do número do CPF, nome completo, e assim por diante. Além disso, muitas vezes os golpistas solicitam que a pessoa pague pela passagem no mesmo momento. Para isso, podem solicitar o preenchimento das informações do cartão de crédito, ou solicitar um pagamento via pix.

A partir do momento em que a vítima preenche os dados do cartão, os golpistas têm a oportunidade de usar essas informações para fazer compras fraudulentas, de diversos valores monetários. Já com relação ao pix, podem, simplesmente, “desaparecer”, não respondendo nenhuma tentativa de contato da vítima, fazendo-a perder os R$ 200.

Na prática, a ideia dos golpistas nesse novo golpe que tem afetado muitos brasileiros é a de roubar dados pessoais para fazer transações financeiras fraudulentas, e roubar dinheiro via pix, fingindo que estão vendendo uma passagem aérea.



Na ânsia de adquirir uma passagem para um lugar no qual a pessoa sempre quis viajar, ela pode acabar caindo no golpe, percebendo o problema apenas um tempo depois, quando não recebe nenhuma informação de passagem verdadeira.

Como se proteger nesses casos?

É muito importante cuidar com todo o tipo de link que acessamos na internet. Verificar se realmente estamos em um site verdadeiro é fundamental. Além do mais, é válido destacar que o programa Voa Brasil, a princípio, funcionará via aplicativo. Sendo assim, seria praticamente improvável que você receberia algum e-mail com as passagens disponíveis, especialmente se não fez nenhum cadastro no programa para receber esse tipo de informação.

Afinal, não faz sentido algum você receber uma proposta se, na prática, nunca fez um cadastro demonstrando interesse em participar desse programa, concorda? Além disso, lembre-se de que ainda não aconteceu o lançamento do Voa Brasil. Portanto, por enquanto, qualquer tentativa de venda de passagens pode ser um golpe em potencial.

Estar ciente dessas informações é crucial para se proteger. Fique atento a esses fatores e jamais faça um pix ou passe informações pessoais para um estranho, sem entender a real causa de tais solicitações. Cuide-se!