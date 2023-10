O Mercedes-Benz Classe A é um nome que ecoa qualidade, luxo e desempenho no mundo dos automóveis. Em 2020, a atual geração do Classe A fez sua estreia no mercado, trazendo consigo uma série de aprimoramentos em relação à sua versão anterior.

Novo Mercedes-Benz Classe A 200 ganha destaque no MERCADO DE AUTOMÓVEIS

Agora, em 2023, o Classe A passou por sua primeira reestilização, e as mudanças vão além do visual. Entenda as inovações que tornam o novo Classe A 200 um legítimo Mercedes-Benz.

Design: elegante e sutil

Ao dar uma primeira olhada no novo Classe A 200, é difícil notar as mudanças realizadas pelos designers da marca. Em suma, os faróis Full LED, com novos refletores, conferem um toque de modernidade.

Além disso, a grade dianteira adota o padrão do Classe C, com pequenas estrelas de três pontas em sua superfície, e o para-choque foi renovado. No entanto, a essência do design elegante e atemporal da Mercedes-Benz permanece intacta.

Cabine: elegância e qualidade impecáveis

A cabine do Classe A mudou de maneira sutil, mas a qualidade é evidente em cada detalhe. Em suma, as peças são cuidadosamente encaixadas, e os materiais utilizados impressionam, mesmo no modelo de entrada da marca.

Os bancos dianteiros inteiriços proporcionam conforto e apoio, permitindo que o motorista viaje em uma posição baixa e esportiva. Desse modo, na parte traseira, o espaço é suficiente para passageiros com menos de 1,80 metro de altura, embora o teto mais baixo possa ser um desafio para os mais altos. Além disso, o porta-malas oferece 350 litros de espaço, satisfatório para um carro desse porte.

Tecnologia de ponta: híbrido leve



Uma das mudanças mais significativas no novo Classe A 200 é a tecnologia híbrida leve, que também está disponível em outros modelos da Mercedes, como o GLB. Em resumo, esta tecnologia é uma diferença notável em relação aos SUVs Captur e Duster, que também utilizam o motor 1.3 turbo desenvolvido em parceria com a Renault.

O sistema híbrido leve do Classe A 200 opera com um sistema elétrico de 48 volts, desempenhando várias funções importantes. Além de atuar como um alternador e auxiliar na partida do motor, ele também armazena a energia que normalmente seria desperdiçada durante frenagens e desacelerações.

Além disso, o sistema é capaz de tracionar o veículo em condições de cruzeiro, contribuindo para a redução do consumo de combustível. De acordo com as medições do Inmetro, o Classe A 200 alcança uma economia de 12,3 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada.

Desempenho ágil

O motor do Classe A 200 é um 1.3 turbo de 163 cv e 27,5 kgfm, desenvolvido em colaboração com a Renault, mas com notáveis melhorias tecnológicas da Mercedes. Além disso, a potência do motor, combinada com o sistema híbrido leve, oferece respostas rápidas ao menor toque no acelerador.

A transmissão de dupla embreagem executa suas trocas de marcha com maestria, proporcionando uma experiência de direção suave e responsiva, seja na cidade ou em viagens de estrada. Certamente, a atualização do Mercedes-Benz Classe A 200 não é apenas uma questão de estética. Isso porque o modelo de 2023 traz a elegância e a qualidade de sempre da Mercedes, combinadas com a tecnologia híbrida leve, que o torna mais eficiente em termos de consumo de combustível.

Uma inovação dentro de um conceito clássico

Com um design discreto, mas refinado, uma cabine luxuosa e um desempenho ágil, o Classe A 200 mantém a tradição da marca e oferece uma experiência de condução verdadeiramente Mercedes-Benz. Assim sendo, este é um legítimo Mercedes, e isso, sem dúvida, é um atrativo para quem busca inovação dentro do mercado de automóveis. Portanto, o Mercedes-Benz Classe A é uma opção viável para quem busca beleza e velocidade em um mesmo veículo.