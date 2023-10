novo pente fino confirmado, veja como se proteger

Os beneficiários do INSS estão preocupados, visto que um novo pente fino foi confirmado recentemente. Assim sendo, é essencial que todos estejam a par dessas notícias e saibam o que fazer para se proteger de cortes no benefício.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Novo pente fino do INSS confirmado: veja detalhes

Conforme mencionado acima, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente a confirmação de um novo pente fino, uma prática recorrente a cada dois anos que visa revisar e verificar as informações que embasam o pagamento de benefícios previdenciários.

Dessa maneira, este processo tem como objetivo principal cortar gastos e economizar R$ 20 bilhões, conforme anunciado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Além disso, a análise foi impulsionada após uma investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) que apontou 7,8 milhões de problemas de registros no INSS, causando prejuízo de R$ 2,9 milhões por ano.

Quem deve passar pelo pente-fino?

De acordo com as informações do INSS, a lista de beneficiários que podem passar pelo pente-fino inclui aqueles que recebem qualquer tipo de benefício da Previdência Social.



Assim, entre eles estão:

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que teve um aumento significativo de beneficiários nos últimos anos;

Pessoas que recebem benefícios por incapacidade física ou mental e estão há mais de dois anos sem passar por perícia;

Indivíduos que receberam benefício por incapacidade e saíram a trabalhar;

Aqueles que mentem ao solicitar um benefício e;

Dependentes que ultrapassaram a idade permitida para receber pensão.

Veja como saber se foi convocado no pente fino

Diante dessa situação, é essencial que todos os beneficiários estejam atentos à convocação do pente-fino do INSS. Isso porque, segundo Tebet, a Previdência Social notificará os cidadãos de diversas maneiras, incluindo:

Envio de carta com o logotipo do INSS;

Ligações;

Verificação no extrato bancário onde o benefício é depositado;

Comunicação por e-mail;

Através do aplicativo Meu INSS

Contudo, é importante ressaltar que ao fornecer dados por telefone ou redes sociais, é crucial ter cuidado, visto que são a principal maneira que os golpistas usam para extorquir informações dos segurados e, consequentemente, aplicar golpes financeiros.

Como se proteger do pente-fino do INSS?

Para evitar cortes em seu benefício durante este novo pente fino do INSS, é esse essencial seguir as seguintes orientações:

Primeiramente, mantenha seus dados sempre atualizados no Meu INSS, Cadastro Único e outras plataformas;

Além disso, tenha em mãos médicos aprovados e exames recentes que comprovem sua condição de incapacidade;

Guarde documentos que comprovem suas contribuições previdenciárias, pois o sistema pode apresentar falhas.

Como será o futuro dos benefícios do INSS?

Segundo as informações que Simone Tebet forneceu, a partir de janeiro do próximo ano, todos os pagamentos passarão por reajustes. Desse modo, o valor mínimo do benefício deve ser baseado no salário mínimo do próximo ano, que pode chegar a R$ 1,421. Além disso, os valores acima do mínimo também passarão por reajustes com base na inflação de 2023.

Mantenha seus dados atualizados

Manter seus dados pessoais, médicos e financeiros atualizados é fundamental para garantir que o INSS tenha as informações corretas sobre você e seu direito aos benefícios. Isso porque a falta de atualização pode causar problemas durante o processo de pente fino.

Junte a documentação necessária

Além disso, ao se preparar para o pente fino, certifique-se de ter todos os documentos relevantes à mão. Laudos médicos, exames, comprovantes de contribuições e outras evidências são essenciais para respaldar seu direito ao benefício.

Fique atento às notificações

Outras dica crucial para proteger seu benefício é manter-se atento às formas de notificação do INSS.

Desse modo, evite compartilhar informações pessoais por telefone e siga as instruções oficiais que o INSS fornece para responder às convocações.

Saiba os seus direitos

Por fim, entender seus direitos como beneficiário do INSS é crucial. Sendo assim, consulte um advogado especialista em direito previdenciário, se necessário, para garantir que você esteja ciente de todas as opções disponíveis.

Lembre-se: o novo pente fino do INSS é um processo importante que afetará milhões de beneficiários. Dessa maneira, é essencial se atentar às orientações para se proteger de cortes no benefício.

Além disso, também é importante ressaltar que, se você estiver cumprindo todos os requisitos para o seu benefício, não precisa se preocupar, visto que o INSS só irá cortar o auxílio de quem está irregular.

Agora que você já sabe tudo sobre o novo pente-fino do INSS, fique atento para não ter seu benefício cortado!