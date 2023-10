Novo Playstation – PS5 tem novo design compacto e mais capacidade de armazenamento

Os fãs de videogames ganharam uma grande novidade nesta semana. A Sony anunciou na terça-feira (10), uma nova versão do PlayStation 5 (PS5). O novo formato do console está dando o que falar nas redes sociais. Milhares de apaixonados por games estão ansiosos para entender as características do novo produto.

“Assim que o estoque do modelo atual do PS5 terminar, o novo PS5 se tornará o único modelo disponível”, diz o anúncio da marca.

Quais são as características

De acordo com o anúncio da Sony, a nova versão terá uma opção mais leve. Veja alguns pontos:

Console é 30% menor;

Conta com um 1 TB de armazenamento em SSD, contra os 825 GB disponíveis no modelo original;

O peso é 18% menor na versão de disco e 24% menor na versão digital.

A tampa agora apresenta um corte na horizontal e permite que o leitor de discos seja destacável.

“Os mesmos recursos tecnológicos que fazem o PS5 o melhor para se jogar serão colocados em uma forma menor, junto com um leitor removível Ultra HD Blu-ray Disc Drive e 1 TB SSD de espaço interno”.

Quando será lançado?

Quem está ansioso pelo novo modelo, no entanto, vai ter que esperar mais um pouco. A Sony também já adiantou que o console só estará disponível a partir do próximo mês de novembro. A ideia é que este novo formato sirva como uma revisão para os modelos que são vendidos atualmente.



Mas esta é a previsão de início das vendas nos Estados Unidos. Para os demais países do mundo, o modelo deverá ser lançado nos meses seguintes. Ainda não há uma data concreta para o lançamento no Brasil.

Mas e o preço?

Mas para muita gente, o que importa mesmo é saber qual será o preço deste novo modelo do PlayStation. Quanto a isso, não há muita surpresa. A Sony já revelou que não haverá nenhum tipo de mudança nos valores que são cobrados por este tipo de console no Brasil.

Hoje, o videogame em questão é vendido por uma faixa que varia entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil, segundo as principais lojas de vendas de produtos eletrônicos no Brasil atualmente.

Se você conhece alguém que vai aos Estados Unidos nas próximas semanas, a dica é pedir para que ele compre o produto por lá. Na América do Norte, o preço sugerido para o PS5 é de 450 dólares (cerca de R$ 2,2 mil) na versão sem o leitor. Para a versão com o leitor de discos, o valor sobe para 500 dólares, algo em torno de R$ 2,5 mil, ainda bem abaixo do preço praticado no Brasil.

Veja o detalhamento na tabela de preços sugerida para o mercado dos Estados Unidos.

PS5 com leitor de discos incluso: US$ 499,99;

PS5 Digital Edition: US$ 449,99;

Leitor de discos separado: US$ 74,99;

Nova base para o PS5 ficar em pé: US$ 29,99.

Analistas acreditam que é provável que os preços oferecidos no Brasil não tenham nenhum tipo de mudança, já que as alterações feitas pela Sony são mais superficiais do que estruturais.

Playstation no topo

Recentemente, a Pesquisa Game Brasil (PGB), revelou que o PlayStation 4, da Sony, permanece no topo da lista dos consoles mais populares do público gamer brasileiro. A pesquisa indica que 36,3% dos jogadores no país possuem esta plataforma, Em comparação com a pesquisa anterior, trata-se de um aumento de 2,2 pontos percentuais considerando o contexto.

O segundo videogame preferido dos brasileiros é o Xbox 360, da Microsoft, que é usado por nada menos do que 25,1% dos gamers brasileiros, confirmando um crescimento de 0,8 pontos percentuais. O terceiro videogame mais popular em solo nacional é justamente o PlayStation 5. Estima-se que 18% do público gamer no Brasil use este console neste momento.