NOVO salário mínimo JÁ tem DATA para repasse? NOVIDADES sobre piso IMPACTARÃO vários setores

À medida que se aproxima um novo ano, os cidadãos brasileiros aguardam ansiosamente por um substancial ajuste no salário mínimo nacional. O montante já foi estabelecido, porém, é sabido que ocorrerão alterações que serão de grande impacto.

E não se pode dizer que esse impacto será somente na remuneração dos empregados com vínculo formal em seus registros. O novo salário mínimo afetará outros benefícios, incluindo os da Previdência Social.

Como o piso salarial é determinado?

Antes de mais nada, é crucial deixar claro como o salário mínimo funciona. Como muitos já sabem, o piso nacional deve ser ajustado anualmente pelo Governo. Em 2009, o presidente Lula (PT) iniciou uma nova política de reajuste, na qual o valor mínimo é modificado com base na inflação e no PIB (Produto Interno Bruto) do ano anterior. Na prática, os trabalhadores puderam contar com um aumento real em suas remunerações.

No entanto, em 2020, o Governo passou a adotar o reajuste apenas pela inflação, ou seja, sem aumento real para os trabalhadores. Ao retornar ao poder, Lula segue a forte tendência de retomar antigas políticas públicas, e não é diferente com o piso nacional. Sua proposta é reajustar o valor com base no PIB e na inflação do ano anterior.

Em outras palavras, o salário mínimo de 2024 será ajustado com base no PIB e na inflação de 2023. Ao considerar uma projeção desses dois índices, o Governo Federal optou inicialmente por pagar R$ 1389. No entanto, agora a proposta é que o valor seja de R$ 1421, representando um aumento de R$ 101 para o próximo ano.

É importante ressaltar que o texto ainda não foi aprovado, e o Congresso Nacional precisa concordar com o novo valor. Neste ano, o piso nacional foi ajustado duas vezes. A primeira vez foi em 1 de janeiro, como de costume. Posteriormente, o valor sofreu um novo aumento em 1 de maio, uma data considerada emblemática, pois é quando se comemora o Dia do Trabalhador.

Novo salário mínimo virá com ano novo

A expectativa em relação à determinação do valor do salário mínimo para 2024 continuará sendo monitorada pelos brasileiros nos meses subsequentes. No entanto, já se tem ciência de que ocorrerão modificações com repercussões não apenas na remuneração dos trabalhadores com contrato formal registrado, mas também nos benefícios, como citado.



É esperado que a modificação salarial esteja alinhada com as projeções que apontam para um incremento no valor mínimo de R$ 1.421. Consequentemente, as alterações que entrarão em efeito no início do ano que vem, ou seja, em 2024.

O piso nacional de R$ 1.421 será significativo em se tratando de vários setores. Por exemplo, alterando o salário mínimo, pensões, aposentadorias, auxílios e diversos benefícios, abrangendo esferas sociais e trabalhistas, também aumentarão. Dessa forma, o INSS figura entre as organizações que também sentirão os efeitos dessa elevação do piso.

Objetivos a serem alcançados com alteração no piso em 2024

Primeiramente, é crucial recordar que a valorização do salário mínimo constitui uma tática adotada pelo Governo Federal. Assim, medidas são tomadas englobando aquelas destinadas a aprimorar o poder de compra da sociedade.

Dessa maneira, ao elevar o poder aquisitivo da população, é viável fomentar e consolidar o sistema econômico em sua totalidade. Conforme elucidado por Luiz Marinho, Ministro do Trabalho e Emprego, essa iniciativa tem o potencial de impulsionar de forma positiva a economia do país de modo substancial.

Marinho também enfatiza que mais de 25 milhões de beneficiários do INSS serão afetados pela valorização do salário mínimo em 2024. O objetivo do governo ao buscar a valorização real do piso nacional é prevenir que a inflação prejudique os aumentos a cada período de ajuste.

Impactos do salário mínimo em 2024 para benefícios trabalhistas e sociais

É relevante ressaltar que, com o incremento do salário mínimo para R$ 1.421, de acordo com as projeções, ocorrerão efeitos significativos em diversas categorias. Isso englobará aposentadorias e pensões oferecidas pelo Instituto de Previdência.

Outro benefício que será diretamente impactado por esse aumento é o BPC, pois os beneficiários recebem um valor atrelado ao salário mínimo nacional. Como resultado, é provável que percebam essa influência já no pagamento referente a janeiro, com o depósito no término desse mês.

Por último, além das vantagens já mencionadas, tanto o abono do PIS/PASEP quanto o seguro-desemprego também têm seus cálculos fundamentados no salário mínimo.

Como o aumento afetará o seguro-desemprego PIS/PASEP?

Esse benefício é aplicável a funcionários do setor privado e servidores de instituições governamentais que ganham até o dobro do salário mínimo mensal. Como o montante concedido pelo governo é equivalente a um salário mínimo, a nova remuneração mínima afetará suas condições financeiras.

Já com relação ao seguro-desemprego, este pode igualmente ser afetado pela atualização salarial em 2024, indo de R$ 1.320 para R$ 1.421. Apesar de esse auxílio ser calculado com base nos três salários anteriores à rescisão do contrato do empregado, o valor mínimo a ser recebido será vinculado ao novo valor base.