No Brasil, a partir desta semana, uma revolução digital entrou em vigor, trazendo uma mudança significativa para milhões de brasileiros. Agora, o documento que atesta a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal está disponível de forma acessível e prática por meio do Gov.br, permitindo o acesso por dispositivos móveis.

CADÚNICO: novo serviço do GOVERNO facilita o acesso ao Cadastro Único; saiba mais

O acesso simplificado ao CadÚnico pelo Gov.br é uma iniciativa que visa atender às necessidades da população, reconhecendo os brasileiros, em sua maioria, utilizam seus celulares para acessar a internet.

O Secretário de Governo Digital do MGI, Rogério Mascarenhas, enfatizou que é legítimo que os cidadãos desfrutem da conveniência de acessar esse documento por meio do Gov.br, consolidando-o em um único local e eliminando a necessidade de atendimento presencial.

Em suma, esta iniciativa foi desenvolvida em colaboração com os Ministérios da Gestão e do Desenvolvimento e Assistência Social, Serpro e Dataprev, e visa beneficiar as 42,8 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, simplificando o acesso a outros programas governamentais.

Simplicidade e eficiência

Uma característica crucial deste inovador serviço é que, se alguém for elegível para o documento, não é preciso fornecer informações suplementares ao governo.

Assim sendo, basta solicitar o download do arquivo diretamente pelo portal ou aplicativo do Gov.br, que realiza a verificação de forma automatizada, eliminando a necessidade de reenvio de dados já em posse da administração pública.

Benefícios para diversos programas sociais



Você também pode gostar:

As informações presentes no Cadastro Único desempenham um papel significativo em uma variedade de programas sociais, abrangendo o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, isenção de taxas em Concursos Públicos, ID Jovem, Carteira do Idoso e o programa Minha Casa Minha Vida.

Desse modo, isso significa que a simplificação do acesso ao CadÚnico beneficia não apenas os cadastrados, mas também todos os programas sociais vinculados a ele.

Certificado da pessoa com deficiência disponível no Gov.br

Além disso, outra certidão já disponível no Gov.br é o Certificado da Pessoa com Deficiência, que pode ser utilizado por indivíduos com deficiência registrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentados devido à deficiência, beneficiando cerca de três milhões de pessoas.

Passe livre para pessoas com necessidades especiais

Este documento também desempenha um papel essencial na solicitação do Passe Livre, garantindo acesso gratuito a transporte coletivo interestadual via rodovias, ferrovias e embarcações para pessoas com deficiência que comprovadamente enfrentam dificuldades financeiras.

Como acessar as certidões

Para acessar essas certidões, é necessário realizar o login no Portal Gov.br, selecionar a opção “Entrar com GOV.BR” e, em seguida, escolher a alternativa “Baixar certidões” no menu, ou utilizar o aplicativo Gov.br.

A introdução deste novo serviço pelo governo traz inúmeras vantagens, simplificando o acesso ao Cadastro Único e às certidões associadas, beneficiando milhões de brasileiros e agilizando o acesso aos programas sociais do governo federal.

Assim, essa inovação reflete o compromisso do governo em utilizar a tecnologia para tornar a vida dos cidadãos mais fácil e conveniente. Agora, mais do que nunca, o governo está literalmente na palma da sua mão.

Cuidado com golpes que envolvem o acesso à conta Gov

Nunca clique em links ou baixe anexos de e-mails ou mensagens de texto suspeitos. Isso porque o governo geralmente não solicita informações confidenciais por e-mail.

Além disso, use senhas complexas e únicas para sua conta Gov. Evite senhas fáceis de adivinhar, como datas de nascimento ou sequências óbvias.

Por fim, a 2FA é uma camada adicional de segurança que torna mais difícil para os invasores acessarem sua conta, mesmo que tenham sua senha. Por fim, esteja ciente das ameaças online e das táticas de golpe atuais.