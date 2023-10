Novo vídeo mostra homem condenado injustamente morto a tiros pela polícia da Geórgia

Gabinete do Xerife do Condado de Camden

Cura de Leonardo foi parado em sua caminhonete por um delegado do xerife na manhã de segunda-feira, depois de ter sido cronometrado a mais de 160 quilômetros por hora em uma zona de 70 mph na Interstate 95 em Camden County, GA.

Imagens do painel da polícia e da câmera corporal divulgadas na quarta-feira capturaram cada detalhe da violência que levou à morte de Cure.

Olha só… o delegado manda Cure sair da caminhonete e manda ele colocar as mãos na traseira do veículo.

Cure insiste que não fez nada de errado e puxa o braço enquanto o policial tenta agarrá-lo. O policial então puxa seu TASER e exige novamente que Cure coloque as mãos no caminhão.

Gabinete do Xerife do Condado de Camden

Desta vez Cure obedece, mas o deputado pede que ele mova as mãos atrás das costas.

Cure congela com o eletrochoque antes de correr em direção ao policial enquanto agita os braços. O deputado acaba atirando fatalmente em Cure após uma briga violenta.

O Georgia Bureau of Investigation emitiu um comunicado explicando que Cure agrediu o deputado e não cumpriu suas ordens.

Quanto à condenação injusta de Cure, um júri o considerou culpado de assalto à mão armada com arma de fogo e agressão com arma de fogo em 2004, embora ele tivesse um álibi e nenhuma evidência física o ligasse aos crimes.

Com a ajuda do Projeto Inocência, Cure acabou sendo exonerado do assalto em um Walgreens em Dania Beach, Flórida. Ele foi libertado da prisão em 2020.