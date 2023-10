Novo vídeo mostra ladrão de lojas incendiando balconista durante luta violenta

Um balconista de uma loja da Califórnia tentou impedir um suposto ladrão, mas acabou na sala de emergência com queimaduras cobrindo seu corpo depois que ele foi incendiado pelo suposto ladrão.

o balconista Suraj estava trabalhando com seu colega na Appian Food and Liquor em El Sobrante em 22 de setembro, quando Kendall Burton entrou e supostamente roubou fluido de isqueiro pela terceira vez naquele dia.

Um vídeo de vigilância recém-lançado mostra Suraj lutando violentamente com Burton, enquanto seu colega de trabalho recupera um taco de beisebol de algum lugar dentro da loja.

Antes do vídeo terminar, Suraj é visto correndo freneticamente para o banheiro para apagar as chamas encharcando-se com água.