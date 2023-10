O Nubank, o quarto maior banco do Brasil, fez um anúncio importante nesta semana que deixou seus clientes entusiasmados. Isso porque a fintech revelou uma série de novos benefícios para os titulares do cartão de crédito Nubank Ultravioleta. Essas vantagens, embora ainda estejam em fase de testes, devem ser disponibilizadas nos próximos meses.

Novos benefícios em breve? Opção PREMIUM de crédito do NUBANK oferece novas vantagens aos clientes

A versão Ultravioleta do Nubank é o equivalente da categoria black dos cartões de crédito de outras instituições financeiras. Desse modo, ao aderir a essa categoria premium, os clientes do Nubank desfrutam de uma série de benefícios notáveis, como maiores rendimentos em cashback e descontos na anuidade do cartão.

Benefícios e vantagens

Nos próximos meses, os titulares do Nubank Ultravioleta poderão aproveitar uma série de adições atraentes, tornando essa categoria ainda mais valiosa. Assim sendo, as seguintes vantagens serão concedidas gratuitamente pelo banco:

NuTag: passagem automática para pedágios e estacionamentos

Uma das novidades mais emocionantes é o NuTag, que deve funcionar como uma passagem automática para pagamento de pedágios e estacionamentos. Em suma, isso significa menos tempo perdido nas filas e uma experiência mais conveniente para os clientes.

Acesso ao Rappi Prime

Os clientes Ultravioleta também terão acesso ao Rappi Prime, que é o programa de assinatura premium da Rappi. Assim, isso significa entregas mais rápidas e econômicas, tornando o dia a dia ainda mais conveniente.



Saques ilimitados em caixas eletrônicos 24 horas

Além disso, os titulares do Nubank Ultravioleta poderão desfrutar de saques ilimitados em caixas eletrônicos 24 horas. Isso é uma grande vantagem para aqueles momentos em que você precisa de dinheiro em espécie.

Benefícios atuais do Nubank Ultravioleta

Além dos novos benefícios anunciados, os titulares do Nubank Ultravioleta já desfrutam de uma série de vantagens que o banco digital oferece. Dessa forma, estes incluem:

Cashback com rendimento de 200% do CDI, o que significa economias significativas em suas compras.

Acesso à sala VIP do aeroporto, tornando suas viagens ainda mais confortáveis e agradáveis.

Proteção de bagagem, oferecendo tranquilidade quando você viaja com bagagem valiosa.

Cartão adicional gratuito, facilitando o compartilhamento dos benefícios com familiares.

Seguro em locação de carros, garantindo uma experiência segura e tranquila ao alugar um veículo.

Como obter o Nubank Ultravioleta?

Para obter a versão Ultravioleta do Nubank, é necessário possuir uma conta no banco digital. Em resumo, o processo de abertura da conta pode ser facilmente realizado através do aplicativo do Nubank, proporcionando simplicidade e conveniência aos interessados.

Não é necessário atender a um requisito de renda mínima para obter o Nubank Ultravioleta, tornando-o acessível a um amplo público. No entanto, a categoria black é disponibilizada somente após uma análise de crédito, a qual é conduzida automaticamente no processo de abertura da conta.

Contudo, para os clientes já existentes, esse processo é reavaliado mensalmente. Assim sendo, caso a versão Ultravioleta esteja disponível para o usuário, ele será notificado por e-mail e pelo aplicativo, e poderá optar por fazer a atualização para aproveitar todos os benefícios.

Uma opção interessante para quem avalia o custo-benefício do cartão de crédito

Certamente, o Nubank Ultravioleta está tornando-se uma escolha cada vez mais atrativa para os clientes que desejam desfrutar de benefícios exclusivos e conveniência financeira. Uma vez que com os novos benefícios em breve disponíveis, juntamente com as vantagens atuais, os titulares deste cartão podem esperar uma experiência financeira premium que se destaca no mercado.

Portanto, se você ainda não é um cliente Ultravioleta, agora pode ser o momento perfeito para explorar o que o Nubank tem a oferecer. Sendo assim, acesse o app oficial da fintech e analise as opções disponíveis.