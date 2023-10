No mundo digital em que vivemos, golpes e fraudes estão sempre à espreita. Uma das marcas que frequentemente é alvo desses criminosos é o Nubank. No entanto, saiba como identificar uma tentativa de golpe que utiliza o nome do Nubank e como agir caso se depare com uma situação suspeita.

NUBANK ALERTA clientes sobre possíveis golpes; saiba como evitá-los

Ao navegar na internet é importante estar ciente de que criminosos frequentemente utilizam a marca Nubank para aplicar golpes. No entanto, é possível detectar indícios de que algo está errado.

Táticas de golpe comuns

Em geral, as tentativas de golpe que envolvem o nome do Nubank possuem características similares. Isso porque os golpistas muitas vezes tentam chamar a sua atenção com ofertas incríveis ou situações alarmantes.

Desse modo, eles manipulam o seu senso de urgência, fazendo com que você tome decisões precipitadas. Por exemplo, se alguém lhe ligar afirmando que sua conta foi bloqueada e que você precisa realizar um Pix para desbloqueá-la, isso não é o Nubank, mas sim o golpe da falsa central de atendimento.

Da mesma forma, se receber um link prometendo uma promoção incrível que envolve um Pix imediato, tenha cuidado, pois é provavelmente um golpe de phishing.

Cuidado com SMS suspeitos

De modo geral, se você receber um SMS informando que algo está errado com a sua conta e que precisa baixar um “aplicativo de segurança,” desconfie. Certamente, isso é uma tentativa de instalar um malware em seu celular.



Você também pode gostar:

Redes sociais

Nas redes sociais, a mesma regra se aplica. Assim, se alguém de um perfil pessoal afirma ser um atendente do Nubank e oferece ajuda, é um golpe. Uma vez que o Nubank não opera dessa forma.

Em todas essas situações, os golpistas usam a engenharia social para conquistar a sua confiança, fazendo com que acredite estar lidando com um contato legítimo, quando na verdade não é. Portanto, é crucial manter a atenção redobrada.

Aprovação imediata? Pedido de Senha? Cuidado com golpes comuns

Embora o Nubank possa entrar em contato com você por telefone ou WhatsApp em algumas circunstâncias, é vital saber como distinguir um contato legítimo de um golpe.

O que o Nubank não faz

O Nubank nunca pedirá que você compartilhe sua senha, token ou código de segurança em ligações ou mensagens. Também não exigirá que você baixe um aplicativo, faça um reconhecimento facial ou envie um Pix para desbloquear sua conta ou cancelar uma transação. Se alguém solicitar qualquer uma dessas ações, desconfie imediatamente, pois é um golpe.

Informações solicitadas

Em uma ligação legítima do Nubank, podem ser solicitadas informações como o seu nome, os três primeiros dígitos do CPF e a data de nascimento para confirmar a sua identidade. Contudo, se, no entanto, o contato parecer suspeito ou pedir informações sensíveis demais, desligue a chamada e procure os canais de atendimento oficiais do Nubank diretamente.

Canais oficiais

Os canais de atendimento oficiais do Nubank incluem o chat no aplicativo, o e-mail (meajuda@nubank.com.br) e os números de telefone 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 591 2117 (demais localidades). Certifique-se de utilizar esses canais para verificar a autenticidade de qualquer contato.

Além disso, nas redes sociais, o usuário oficial do Nubank é sempre @nubank, em todas as plataformas. Portanto, qualquer coisa diferente disso é um golpe. O Nubank nunca entrará em contato com você usando contas pessoais.

Denuncie tentativas de golpe para o Nubank

Se você se deparar com uma tentativa de golpe que envolve o nome do Nubank, pode ajudar a coibir essas ações indevidas. Para isso, basta abrir um boletim no Canal de Denúncias do Nubank, uma página onde clientes e não clientes podem relatar tentativas de golpes, fraudes, perfis falsos e outras condutas inadequadas relacionadas aos produtos e serviços do Nubank, conforme informações da fintech.