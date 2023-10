Nubank anuncia GRANDE novidade no combate a fraudes e golpes; Confira

O Nubank deu um passo importante na proteção de seus clientes ao lançar um portal de segurança inovador. Este novo portal foi projetado para direcionar e combater dezenas de URLs fraudulentas criadas por criminosos, que frequentemente se passam pela instituição financeira com o objetivo de aplicar golpes em potenciais vítimas.

“As táticas de engenharia social, que nada mais são do que formas de manipular as vítimas psicologicamente para induzi-las a tomar ações que no fim das contas as prejudicam, são cada vez mais comuns em toda a indústria financeira. Isso porque os fraudadores têm encontrado dificuldades em burlar os sistemas de defesa das instituições, que vêm se tornando ainda mais sofisticados”, explica Fabiola Marchiori, vice-presidente de engenharia e gerente-geral de prevenção a fraude do Nubank.

O aumento das tentativas de golpes e fraudes no Nubank, com criminosos fingindo ser da empresa, tem se tornado uma preocupação cada vez mais comum. Diante desse cenário, o banco digital tem intensificado seus esforços em educar seus clientes e o público em geral sobre as diversas táticas maliciosas empregadas pelos fraudadores.

O portal de segurança recém-lançado servirá como um importante recurso para a identificação e denúncia de atividades suspeitas. Ele permite que os usuários acessem informações detalhadas sobre as práticas fraudulentas mais comuns e oferece dicas sobre como evitar cair em armadilhas virtuais.

Entenda como vai funcionar

Segundo a diretora de marketing do Nubank, Juliana Roschel, a instituição financeira não se limitará apenas a alertar e conscientizar as pessoas sobre práticas criminosas, mas também agirá de forma concreta na defesa de seus clientes. A estratégia adotada pelo Nubank envolve a aquisição de domínios na internet que, à primeira vista, parecem pertencer ao banco, mas que, na verdade, não têm qualquer ligação com a instituição financeira

Entre os exemplos de URLs adquiridas estão nubankbrasil.com.br, nubank.net.br, nubanks.com e wwwnubank.com.br. Juliana Roschel explica a motivação por trás dessa iniciativa.

“Por isso, adquirimos domínios na internet que parecem do Nubank, mas não são, e que poderiam ser usados de forma maliciosa, e os redirecionamos para o portal que ficará permanentemente disponível e concentrará informações e dicas de proteção contra fraudes e golpes”, explica.



Você também pode gostar:

Os clientes e usuários da internet são encorajados a acessar o portal de segurança do Nubank e a utilizar as informações disponíveis para se protegerem contra práticas fraudulentas. O Nubank reafirma seu compromisso com a segurança dos clientes e sua determinação em manter um ambiente financeiro digital seguro e confiável.

Portais de atendimento do Nubank

Um dos principais portais de atendimento do Nubank é o “Chat do Nubank”, um serviço disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente no aplicativo. Para acessá-lo, basta abrir o aplicativo do Nubank e selecionar o menu “Me Ajuda” na página inicial. Com essa funcionalidade, os clientes podem obter suporte instantâneo para dúvidas, problemas ou consultas, tornando a interação com o banco rápida e eficiente.

Além dos serviços online, o Nubank também disponibiliza opções de atendimento telefônico para atender às necessidades dos clientes. Para capitais e regiões metropolitanas, o número de contato é 4020 0185. Para aqueles que estão em demais localidades, o banco disponibiliza o número 0800 591 2117.