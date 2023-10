Nubank anuncia GRANDE novidade para investidores brasileiros; Confira agora

O banco digital líder, Nubank, surpreendeu o mercado financeiro brasileiro com o anúncio de que lançará um Exchange-Traded Fund (ETF) dedicado à distribuição mensal de dividendos na Bolsa de Valores brasileira (B3). Este marco histórico marca o primeiro produto desse tipo na B3 que oferece pagamentos regulares de dividendos aos investidores.

Os ETFs são fundos negociados em bolsa que rastreiam um índice de mercado específico ou uma cesta de ativos, permitindo que os investidores obtenham exposição diversificada com facilidade e liquidez. O novo ETF da Nubank se concentrará em oferecer aos investidores uma oportunidade única de receber dividendos de empresas listadas na B3 de forma mensal.

Este lançamento acontece em um momento em que o interesse dos investidores brasileiros por estratégias de investimento focadas em dividendos está em alta. Influenciadores digitais e especialistas financeiros têm incentivado cada vez mais os investidores a buscar ativos que gerem renda passiva, como ações de empresas que regularmente distribuem dividendos.

A decisão do Nubank de introduzir um ETF de dividendos reflete não apenas a crescente demanda por esse tipo de produto, mas também a inovação contínua no setor financeiro brasileiro. A empresa busca proporcionar aos investidores acesso fácil e acessível a uma estratégia de investimento voltada para o recebimento constante de proventos.

Entenda a novidade anunciada pelo Nubank

De acordo com informações disponibilizadas pelo banco digital, ETF é a abreviação de Exchange Traded Fund, que em português significa Fundo de Investimento Negociado em Bolsa. Basicamente, um ETF é um tipo de fundo de investimento que tem como base um determinado índice de mercado, como o Ibovespa ou o Índice Brasil-100.

Em termos práticos, os ETFs podem ser comparados a cestas de ações, onde essas cestas espelham a composição de um índice específico, como o Ibovespa, que agrupa as ações mais ativamente negociadas na Bolsa de Valores brasileira (B3).

Primeiro ETF de dividendos do país



Como já dito anteriormente, o Nubank anunciou o lançamento do primeiro ETF com pagamento de dividendos no Brasil, denominado Nu Renda Ibov Smart Dividendos (NDIV11).

Este marco significativo no mercado financeiro brasileiro está agendado ser lançado hoje, 29 de setembro, quando o NDIV11 será oficialmente disponibilizado aos investidores, ao lado de outro ETF inovador, o Nu Ibov Smart Dividendos (NSDV11).

A principal distinção entre esses dois produtos reside no tratamento dos dividendos. Enquanto o NSDV11 opta por reinvestir os dividendos no próprio fundo, seguindo a prática comum a todos os ETFs atualmente disponíveis no mercado brasileiro, o NDIV11 oferece uma abordagem diferenciada ao distribuir os dividendos diretamente aos cotistas.

“A inédita fórmula de pagar dividendos por meio do investimento em ETF e a parceria com a B3 para o desenvolvimento do Ibovespa Smart Dividendos B3 une o DNA de inovação que marca a nossa trajetória nos últimos 10 anos e a eficiência almejada pelo investidor”, disse Andrés Kikuchi, diretor executivo da Nu Asset.

A novidade anunciada pelo banco digital proporciona aos investidores a oportunidade de receber dividendos mensais de empresas listadas no índice Ibovespa, facilitando o acesso a uma fonte regular de renda passiva. Essa iniciativa do Nubank reflete a crescente demanda dos investidores por estratégias de investimento focadas em dividendos, enquanto a empresa continua a se destacar como líder na inovação financeira.