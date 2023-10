Nubank anuncia novidade maravilhosa no Crédito Consignado

O final de ano está chegando, e muita gente já está se preparando para tirar férias, viajar ou até mesmo descansar com a família. É justamente neste período que boa parte das pessoas costuma precisar de mais dinheiro. Neste sentido, solicitar um crédito consignado pode acabar sendo uma boa saída.

Para estas pessoas, uma nova opção se abriu. Ainda na última semana, o Nubank anunciou oficialmente que passou a oferecer o consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Trata-se, portanto, de uma espécie de expansão do sistema do NuConsignado, lançado em março para os servidores públicos federais.

“O Nubank vai seguir contribuindo ativamente para a evolução do mercado de consignado nesta proposta digital. Isso nos permite oferecer taxas competitivas, com uma experiência sem complexidade, agora disponível também para aposentados e pensionistas que cada vez mais passam a confiar em nossa plataforma”, afirma Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

As taxas

De acordo com o Nubank, as taxas iniciais do consignado para os aposentados e pensionistas podem variar de acordo com o perfil do cliente, mas devem partir sempre de um patamar de 1,35% ao mês.

O comunicado mais recente do banco indica que o NuConsignado para aposentados e pensionistas vai ser disponibilizado de maneira gradual no decorrer dos próximos meses. “A entrada do Nubank neste segmento é parte da atual estratégia de expansão em operações de crédito de baixo risco”, diz o comunicado.

Dados mais recentes do Banco Central indicam que durante o período de 3 e 9 de outubro, as taxas médias do consignado ofertadas pelo Nubank estavam na casa dos 1,39% ao mês. Trata-se, portanto, da menor taxa entre todas as instituições financeiras que atuam com este crédito.

É possível simular o consignado?

Sim. De acordo com informações oficiais, o aposentado e pensionista interessado no novo sistema do consignado poderá realizar uma simulação de solicitação sem compromisso. Para tanto, basta gerenciar o pedido diretamente pelo aplicativo do Nubank.



Você também pode gostar:

Nesta simulação, o cliente já consegue identificar pontos como taxas e o custo efetivo total do consignado. Através do mesmo app, será possível realizar outras atividades como verificação da identidade, e de dados do usuários.

Novas regras para o consignado

Desde a última segunda-feira (23), contratos de consignado assinados por segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão atender a uma nova regra. De acordo com as informações oficiais, começa a valer a partir de agora a nova limitação de teto da taxa de juros estabelecida pelo Conselho Nacional de Previdência Social.

Assim, desde então, duas mudanças começaram a valer de fato:

limite de juros do empréstimo pessoal consignado cai de 1,91% para 1,84% ao mês;

limite de juros do empréstimo do cartão de crédito cai de 2,83% para 2,73% ao mês.

Vale frisar que esta regra não indica que todos os cidadãos que solicitarem o consignado deverão ter um juro de 1,84% ao mês. Este é apenas um limite. Os bancos podem escolher qualquer taxa, desde que ela não ultrapasse a marca de 1,84% ao mês.

Esta não foi a primeira vez que o CNPS decidiu reduzir o teto máximo da taxa de juros. Em decisão recente, o Conselho já tinha decidido reduzir o teto de 1,97% para 1,91%. No primeiro semestre, outra redução foi de 2,14% para 1,97% ao mês.

Desta vez, a redução foi confirmada depois que o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu reduzir a taxa Selic, que foi de 13,25% para 12,75% ao ano, ou seja, uma redução de 0,50 ponto percentual. Na visão do Ministério da Previdência, esta queda na taxa básica influenciou a nova queda no teto da taxa de juros do consignado.