Nubank DÁ A RESPOSTA de uma vez por todas sobre CARTÃO DE CRÉDITO par negativados

Nubank possibilita a obtenção de cartão de crédito mesmo para aqueles que estão com restrições financeiras? Essa é uma pergunta que ocasionalmente surge entre alguns usuários online.

E é exatamente esse assunto que abordaremos. Afinal, aqueles que possuem problemas registrados no SPC/Serasa frequentemente necessitam de auxílio financeiro nesse sentido. Então, será que o Nubank ajuda seus clientes a ter um cartão?

A possibilidade de obtenção de um cartão de crédito para pessoas com restrições financeiras pela Nubank é verdadeira?

A empresa de tecnologia financeira roxinha é uma das organizações que mais cresceu nos últimos anos devido aos seus serviços financeiros inovadores. Um bom exemplo disso são as contas digitais gerenciadas por aplicativos instalados em dispositivos móveis e os cartões de crédito sem taxas anuais. E falando em cartões, a Nubank concede cartões de crédito a pessoas com histórico negativo? A resposta será apresentada em breve.

Um número cada vez maior de pessoas deseja se tornar clientes da fintech. No entanto, mesmo sem a burocracia dos bancos tradicionais, a Nubank ainda requer que seus clientes forneçam alguma forma de garantia, incluindo a exigência de um histórico limpo no Serasa/SPC para a liberação de crédito.

No entanto, vários usuários afirmam ter obtido um cartão que pode ser usado com débito direto do saldo da conta, mesmo possuindo um histórico negativo. Como isso é possível? Descubra abaixo!

Qual é o motivo pelo qual algumas pessoas conseguem obter cartões mesmo estando com restrições financeiras?

Alguns usuários do Nubank afirmam que, mesmo possuindo um histórico negativo, têm a capacidade de utilizar um cartão de crédito sem restrições. O que podemos inferir é que, considerando que esses indivíduos já possuem uma conta digital na empresa financeira e realizam transações frequentes no mês atual, o Nubank pode decidir emitir um cartão, mesmo que existam pendências financeiras em outras instituições.

Adicionalmente, o limite concedido a esses clientes varia de R$ 50 a R$ 150. É um valor significativamente inferior aos limites fornecidos pelos bancos a clientes com histórico limpo. Essa também pode ser uma motivação para continuar utilizando o serviço do Nubank, o que incentivará as pessoas a utilizar o cartão com maior frequência e, possivelmente, aumentar o limite ao longo do tempo.



Outro fator relevante que merece destaque é que as pessoas que recebem esses cartões de crédito geralmente possuem poucos problemas financeiros. Em outras palavras, dívidas relacionadas a contas de consumo ou débitos que não afetam significativamente a pontuação de crédito não interferem na emissão dos cartões.

Como solicitar um cartão de crédito Nubank

Bem, se você está interessado em solicitar um cartão de crédito do Nubank, mesmo que tenha um histórico negativo, é simples. Todo o processo é realizado por meio do aplicativo, disponível para Android e iOS.

Acesse o sistema, preencha os dados solicitados, faça a solicitação e aguarde a resposta. Muitos clientes relatam terem recebido ofertas diretamente do banco, mas não há problema em tentar fazer a solicitação por conta própria. Assim, será possível verificar se o Nubank realmente disponibiliza cartões de crédito para pessoas com histórico negativo.

Parceria entre Uber e Nubank

Nubank e Uber possuem uma colaboração inovadora para implantar o NuPay, serviço exclusivo de pagamento do roxinho. Essa é uma opção de pagamento no aplicativo de viagens com apenas um toque.

A funcionalidade permite que os clientes autorizem os pagamentos no débito ou crédito de uma só vez pelo app do Nubank, com máxima segurança. Essa forma de pagamento no aplicativo da Uber, disponível somente para os clientes do Nu.

Então, os usuários têm a conveniência de efetuar pagamentos automáticos no aplicativo da Uber, sem a necessidade de compartilhar os dados do cartão. E, ao utilizar o NuPay, os clientes do Nubank ganham um limite extra, permitindo que paguem suas viagens no crédito sem utilizar o limite de crédito pré-aprovado do cartão.

A parceria com a Uber une a experiência de duas empresas de tecnologia para oferecer experiências seguras e práticas no dia a dia de nossos clientes. Essa colaboração abre um importante caminho para levar o NuPay como meio de pagamento recorrente e automático para outros serviços online, incluindo aqueles que exigem uma assinatura.