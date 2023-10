Em outubro do ano passado, a fintech Nubank lançou o empréstimo com dinheiro guardado como garantia, proporcionando aos clientes uma alternativa com taxas mais vantajosas do que as tradicionalmente oferecidas no mercado. Nessa modalidade, o valor guardado na função de resgate planejado servia como garantia.

NUBANK disponibiliza opção inovadora para quem precisa de EMPRÉSTIMO

Com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito, o Nubank evoluiu ainda mais seu produto. Desse modo, a partir de 1 de setembro de 2023, os clientes podem utilizar o valor disponível na conta do Nubank como garantia para contrair um empréstimo.

Em resumo, isso significa que, se você já possui dinheiro em sua conta, pode solicitar um empréstimo instantaneamente. Você também tem a opção de transferir um valor para a conta no momento da contratação.

Um empréstimo transparente e sem burocracia

O empréstimo Nubank com saldo em conta como garantia é transparente, descomplicado e totalmente digital. Esse crédito pode ser usado para atender às suas necessidades, seja para realizar consertos, resolver uma emergência financeira ou financiar um curso desejado.

Como funciona essa modalidade de empréstimo Nubank?

O empréstimo Nubank com saldo da conta como garantia opera de maneira semelhante a outras modalidades de empréstimo pessoal, com a diferença de que o valor que você tem depositado no Nubank funciona como garantia.

Desse modo, quando o cliente contrata o empréstimo, o valor na sua conta permanece intacto, porém, ele é automaticamente investido em um ativo de renda fixa na opção de “Resgate Planejado”. Esse investimento gera rendimentos superiores a 100% do CDI.



Em suma, o pagamento do empréstimo pode ser feito em até 24 parcelas, sendo que a primeira prestação pode ser quitada em até 90 dias após a contratação. O valor usado como garantia fica bloqueado, continuando a render, até que o empréstimo seja totalmente pago.

Um processo totalmente online

A solicitação do empréstimo é 100% digital, permitindo que você faça simulações quantas vezes desejar, sem compromisso, até encontrar a oferta que melhor atenda às suas condições financeiras.

Devido à garantia oferecida, as taxas são bastante competitivas, partindo de 1,35% ao mês, com a possibilidade de obter um montante de empréstimo até duas vezes maior do que o valor da garantia. Contudo, é importante ressaltar que essa quantia adicional está sujeita à análise de crédito.

Como contratar?

Conforme informações oficiais, o processo de contratação é rápido e direto, sendo realizado através do aplicativo Nubank em apenas alguns cliques. Aqui estão os passos:

Acesse a tela inicial do aplicativo e toque na opção “Empréstimo”.

Se essa modalidade estiver disponível para você, leia as informações nas telas subsequentes.

Por conseguinte, insira o valor que deseja emprestar e realize quantas simulações quiser, escolhendo o número de parcelas e a data de pagamento.

Visualize o montante total a ser pago e, se estiver de acordo, toque na seta roxa para prosseguir.

Analise o resumo do seu empréstimo e opte por continuar.

Leia atentamente as informações do contrato e toque em “Aceitar e seguir”.

Insira sua senha de 4 dígitos.

É possível nomear o seu empréstimo e pronto!

Bloqueio do dinheiro durante o empréstimo

O dinheiro utilizado como garantia permanece bloqueado enquanto o empréstimo não for integralmente quitado. Desse modo, como se trata de um resgate planejado, o valor guardado continua rendendo durante o pagamento das parcelas do empréstimo. Assim, após o pagamento completo, você poderá resgatar o valor integral, incluindo os rendimentos.

Atraso no pagamento das parcelas e a garantia

Em caso de atraso no pagamento das parcelas, serão aplicados juros de 1%, uma multa fixa de 2%, e juros diários até que a situação seja regularizada. Assim, após 20 dias de atraso no pagamento de uma parcela, o dinheiro guardado usado como garantia será resgatado para cobrir o máximo de parcelas possível, incluindo juros e encargos.