Nubank divulga MÉTODO de aumento de limite

Você conhece métodos para ampliar o limite do cartão de crédito Nubank? A fintech de cor roxa divulgou algumas medidas, assim como comportamentos relevantes que aumentam as chances de obter um limite superior.

O valor disponível para uso com o cartão de crédito, seja Nubank ou qualquer outra instituição, é determinado pelo limite estabelecido, desde que haja regularidade no pagamento das faturas mensais. Em outras palavras, é o montante que a instituição emissora do cartão considera viável para empréstimo com base na análise dos seus gastos.

Medidas para elevar o limite do cartão de crédito Nubank

Quem possui um cartão roxo frequentemente questiona: como ampliar o limite do cartão de crédito Nubank? Para aqueles que necessitam de um limite maior do que o oferecido, existem opções disponíveis que aumentam as chances de obter um maior poder de compra com esse produto financeiro. Isso realmente facilita o processo, garantindo um valor superior nas transações realizadas com essa ferramenta.

Antes de tudo, é importante ressaltar que os usuários desse serviço devem ter em mente uma lista de bons hábitos financeiros. Isso ocorre porque uma má administração dos gastos, além de excessos, não faz parte desse contexto.

Os cartões podem ser verdadeiros aliados das finanças, desde que utilizados de forma responsável e consciente. Caso contrário, tornam-se verdadeiros inimigos, capazes de causar tumulto na vida dos usuários.

Manter a renda atualizada

É recomendável que os usuários enviem regularmente comprovantes de renda atualizados. Assim, o Nubank possa avaliar qual limite de crédito será possível oferecer, sem prejudicar a organização financeira do cliente.



Concentrar gastos nos cartões

Uma das melhores dicas é utilizar constantemente os cartões roxos em todas as transações, inclusive nas de menor valor. A soma das compras certamente resultará em um aumento nos gastos com o cartão. No entanto, preste atenção: essa prática só é viável se a situação financeira estiver em ordem.

Efetuar o pagamento da fatura dentro do prazo estabelecido

Essa ação evidencia para a instituição bancária a habilidade de cumprir com o compromisso de pagamento. Portanto, é necessário evitar atrasos no pagamento das faturas e/ou deixar os valores pendentes, assegurando, assim, uma boa relação entre o banco e o cliente.

Estabelecer uma relação positiva com a instituição

Com o intuito de aumentar as chances de obter um aumento no limite, é recomendado utilizar outros serviços oferecidos pelo banco, incluindo aqueles gratuitos ou de menor custo. Por exemplo, o Nubank oferece um seguro de vida com planos iniciais de valores médios de R$ 10,00.

Manter o CPF sem restrições

As instituições financeiras realizam consultas no CPF antes de conceder crédito ao cliente. Portanto, se o nome estiver negativado, certamente as chances de aumentar o limite do cartão de crédito Nubank serão reduzidas.

Aumente o score

A pontuação de crédito tem se tornado um tópico frequente, especialmente ao discutir crédito no mercado financeiro. Isso ocorre porque é uma avaliação que auxilia a maioria das instituições financeiras ao conceder crédito, sendo também considerada ao estabelecer um novo limite.

Portanto, mesmo que você não possua dívidas, verifique se sua pontuação de crédito é adequada para suas necessidades. Caso não seja, procure descobrir os fatores que estão afetando para poder aumentar sua pontuação de crédito e ganhar mais confiança no mercado.

Movimentar a conta

Entendemos que você deseja ter acesso a mais crédito, no entanto, ao realizar pagamentos através da função débito de seu banco emissor, você estará fortalecendo seu relacionamento.

É importante compreender que quanto mais relacionamento você tiver com o banco, maior será a disponibilidade de crédito. Assim, movimentar mais sua conta no banco emissor do cartão pode acelerar a possibilidade de um aumento de limite.

Portabilidade salarial

Receber seu salário em uma instituição bancária aumenta significativamente as chances de obter bons produtos de crédito, inclusive um limite maior para seu cartão. É comum que os maiores limites estejam disponíveis em bancos nos quais você concentra seus recebimentos.