NUBANK emite ALERTA sobre o golpe da conta BLOQUEADA

O golpe da conta bloqueada é uma estratégia utilizada por criminosos para enganar os clientes de instituições financeiras, fazendo-os acreditar que sua conta foi temporariamente bloqueada e que é necessário realizar algumas ações para reativá-la. No entanto, essa é uma armadilha utilizada pelos golpistas para obter informações pessoais e financeiras das vítimas.

Neste artigo, vamos explorar como funciona esse golpe, quais são os riscos envolvidos e, o mais importante, como se proteger para evitar cair nessa cilada.

Como funciona o golpe da conta bloqueada?

O golpe da conta bloqueada segue um padrão muito semelhante ao golpe da falsa central de atendimento. Os criminosos entram em contato com a vítima, seja por telefone ou mensagem de texto, alegando que há um problema com a sua conta bancária e que ela foi bloqueada temporariamente. Em seguida, eles instruem a vítima a realizar uma série de ações no aplicativo do banco para recuperar o acesso à conta.

No entanto, o bloqueio da conta é falso e toda a situação é uma armadilha criada pelos golpistas. Eles utilizam mensagens alarmantes e persuasivas para causar pânico e urgência na vítima, levando-a a fornecer informações pessoais, como nome, data de nascimento e até mesmo realizar transações financeiras, como transferências via Pix.

Utilização de números falsos e mensagens de texto

Uma das táticas utilizadas pelos golpistas é o envio de mensagens de texto para as vítimas a partir de números falsos. Essas mensagens costumam conter o nome do banco em que a vítima é correntista e informações alarmantes sobre empréstimos autorizados ou transações suspeitas. Ao final da mensagem, é fornecido um número de contato iniciado em “0800” para que a vítima entre em contato com a suposta central de atendimento do banco.

No entanto, é importante destacar que o número fornecido nessas mensagens é falso. Ao ligar para esse número, a vítima é direcionada para uma central de atendimento falsa, onde corre o risco de ter seus dados financeiros expostos. Essa técnica de falsificação de telefone é conhecida como “spoofing” e permite que os criminosos deem uma aparência real aos números falsos utilizados.

Importante: Os telefones de atendimento oficial do Nubank são 4020 0185 e 0800 591 2117.



Como se proteger do golpe da conta bloqueada?

Para se proteger do golpe da conta bloqueada, é fundamental estar atento aos sinais de que algo está errado. Confira algumas dicas importantes:

Desconfie sempre de qualquer ligação: É importante lembrar que lojas, bancos e outros prestadores de serviços nunca irão solicitar informações sensíveis, como senhas, durante uma chamada telefônica.

Conheça os canais oficiais do seu banco: Esteja familiarizado com os canais de atendimento oficiais do seu banco. Isso facilitará a identificação de números de telefone falsos.

Desconfie de mensagens de texto via SMS: Caso receba uma mensagem SMS informando sobre um problema com a sua conta, desconfie. Se o número de contato iniciado em “0800” for desconhecido para você, não ligue. Em vez disso, entre em contato diretamente com o banco por meio de outros canais, como o chat no aplicativo ou e-mail.

Não é normal que um banco solicite uma transação via Pix em troca de algum serviço.

Na dúvida, não faça nada: Se você receber uma mensagem de bloqueio da sua conta, entre em contato com o seu banco por meio de um canal oficial e aguarde as orientações do atendimento. No caso do Nubank, os canais de atendimento são o chat do aplicativo, os telefones 4020 0185 e 0800 591 2117, além do e-mail.

Não realize transações com base em ligações supostamente recebidas pela instituição: Mesmo que você tenha recebido alertas reais sobre transações suspeitas, evite realizar transações via Pix ou qualquer outra operação diretamente pelo aplicativo. Busque ajuda nos canais oficiais do banco.

Não baixe apps fora da loja oficial do seu celular: Evite clicar em links suspeitos e não baixe aplicativos de fontes não confiáveis. Esses links e apps podem conter malwares e vírus que comprometem a segurança dos seus dados e dispositivo.

Proteja suas senhas: Além de proteger a senha do aplicativo do banco, também é importante proteger a senha do e-mail vinculada à sua conta. Troque essa senha com frequência e, sempre que possível, utilize a autenticação de dois fatores para reforçar a segurança.

A segurança da sua conta Nubank

O Nubank é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e há 10 anos prioriza a segurança dos seus clientes. O aplicativo e todos os serviços financeiros do Nubank são protegidos por sistemas avançados de segurança, que envolvem criptografia, autenticação de dois fatores, reconhecimento biométrico, inteligências artificiais e machine learning.

Além disso, o Nubank oferece ferramentas de segurança que podem ser ativadas pelos próprios clientes, como o Modo Rua, e outras que funcionam silenciosamente nos bastidores, como as Defesas Inteligentes e o Alerta de Golpes. Essas medidas são adotadas para garantir que a sua conta esteja sempre protegida, mesmo nos momentos em que você não percebe que está em risco.

Se você suspeitar de qualquer atividade suspeita em relação à sua conta ou for abordado por alguém informando sobre um risco, encerre a chamada e entre em contato com o Nubank por meio dos canais de atendimento oficiais.

Lembre-se: O Nubank nunca solicita que você compartilhe sua senha, token ou código de segurança por telefone, e-mail ou mensagem. Além disso, não pedimos que os clientes realizem operações como baixar aplicativos, efetuar reconhecimento facial ou enviar Pix para desbloquear a conta ou anular transações. Se alguém solicitar esse tipo de informação, tenha cuidado, pois pode se tratar de um golpe.