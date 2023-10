NUBANK emite COMUNICADO para brasileiros que querem morar sozinhos

Se você está pensando em dar um passo rumo à independência e morar sozinho, o Nubank, banco digital conhecido pela sua cor roxa, oferece algumas dicas importantes para te ajudar nessa nova etapa da vida adulta. Em um comunicado compartilhado em suas redes sociais, o Nubank destaca três fatores essenciais a serem considerados antes de conquistar a independência: planejamento financeiro, investimento em itens essenciais e a importância de ter uma reserva emergencial.

Planejamento financeiro: conheça seus gastos e renda mensal

A primeira dica oferecida pelo Nubank é avaliar seus gastos em relação à sua renda mensal. Antes de morar sozinho, é fundamental anotar todos os gastos fixos e essenciais, como aluguel, contas de água, luz e internet, alimentação e transporte. Depois, é importante considerar os gastos eventuais, como lazer e momentos de descontração. O objetivo desse planejamento é garantir que o valor total dos gastos não seja maior que o valor da entrada mensal. Caso contrário, você corre o risco de enfrentar sérios problemas financeiros.

Investimento em itens essenciais para a sobrevivência básica

Quando estamos em mudança, é comum imaginar o espaço todo decorado e equipado. No entanto, se você está começando do zero, a segunda dica do Nubank é priorizar a compra de itens essenciais para o dia a dia. Alguns exemplos de referência no comunicado são cama, fogão e geladeira. Nessa primeira leva de compras, é recomendado não priorizar itens de decoração e móveis. Além disso, é importante pensar no tempo que você pretende ficar naquele imóvel antes de investir em móveis grandes e pesados ??que possam dificultar mudanças futuras.

Reserva emergencial: a importância de ter uma reserva

No final do comunicado, o Nubank destaca a importância de ter uma reserva emergencial. É recomendado reservar uma porcentagem do seu salário para casos de necessidade. O banco sugere economizar de 10% a 30% de sua renda mensal. Caso você ainda não esteja próximo de se mudar, a dica é começar a juntar dinheiro agora mesmo para conquistar sua independência. O aplicativo do Nubank oferece a opção das “Caixinhas”, onde você pode separar e nomear o valor reservado para diferentes finalidades.

Outras dicas e recursos oferecidos pelo Nubank

Além dessas dicas específicas para quem quer morar sozinho, o Nubank compartilhou várias informações úteis em seu perfil oficial nas redes sociais. Recentemente, o banco abordou também dicas financeiras para pessoas jurídicas e empreendedores. No perfil do Nubank, você encontrará diversas orientações e recursos para melhorar sua vida financeira e alcançar seus objetivos.



Você também pode gostar:

Avalie os gastos com antecedência

Morar sozinho é uma grande conquista e um passo importante para a independência. No entanto, é fundamental fazer um planejamento financeiro adequado, investir nos itens essenciais para a sobrevivência básica e ter uma reserva emergencial. Seguindo as dicas do Nubank, você poderá se preparar melhor para essa nova etapa da vida e evitar possíveis problemas financeiros. Lembre-se de avaliar seus gastos, priorizar o que é realmente necessário e reservar uma parte do seu salário para emergências. Com organização e cuidado, você poderá aproveitar ao máximo a experiência de viver sozinho.