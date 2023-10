Nubank lança ferramenta gratuita para melhorar a experiência dos clientes

O Nubank acaba de anunciar uma novidade que promete revolucionar a experiência dos seus clientes ao passar por pedágios e estacionamentos.

Trata-se do “NuTag”, o mais recente programa de etiquetas eletrônicas para pedágios e estacionamentos oferecido pelo banco digital.

Essa inovação tem como objetivo simplificar a vida dos condutores, eliminando as demoradas esperas nas filas de pedágios e estacionamentos. Assim, tornando as viagens mais rápidas e convenientes.

Dessa forma, o benefício oferecido pelo Nubank traz a praticidade de não precisar lidar com dinheiro em espécie, moedas ou cartões ao passar pelos pedágios. Além disso, até mesmo para pagar pelo estacionamento.

Entretanto, é importante ressaltar que, por enquanto, essa conveniência exclusiva estará disponível apenas para os clientes que possuem o cartão Nubank Ultravioleta.

Não deixe de conferir este artigo para ficar por dentro de todas as informações necessárias para aproveitar ao máximo o NuTag!

Saiba mais sobre a NuTag, a mais recente inovação apresentada pelo Nubank

A NuTag, uma novidade do Nubank, foi especialmente introduzida para os usuários do cartão Ultravioleta. O benefício foi criado buscando otimizar a experiência em pedágios e estacionamentos vinculados à Taggy, uma empresa parceira do renomado banco digital.



Portanto, um dos grandes atrativos deste serviço é a capacidade de registrar automaticamente todas as despesas diretamente na fatura do cartão. Dessa forma, se garante uma maior praticidade e controle financeiro ao usuário.

Com a implementação desta etiqueta eletrônica, os usuários do Nubank se despedem da tarefa de recarregar a tag. Além disso, eles também evitam as filas tediosas em estabelecimentos por todo o Brasil.

Vale ressaltar que uma característica vantajosa é que esse benefício não exige o pagamento de mensalidades, tornando-a ainda mais atrativa para seus usuários.

Ademais, para garantir que você tenha suporte sempre que precisar, a equipe de Atendimento Ultravioleta estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Isso significa que, independentemente do momento em que você enfrentar um problema ou tiver dúvidas sobre o novo serviço, haverá alguém pronto para ajudar.

Critérios para utilização do benefício

A etiqueta eletrônica de pedágios do Nubank é compatível com uma variedade de veículos para garantir maior acessibilidade aos seus usuários.

Assim, está disponível para veículos leves, caracterizados por ter um peso bruto de até 3,5 toneladas, incluem-se os automóveis de passeio e utilitários esportivos.

Além disso, a vantagem também é oferecida para veículos comerciais, abrangendo SUVs e caminhonetes. Já para os que estão na categoria de veículos pesados, o benefício se adapta a micro-ônibus, caminhões, carretas, carretinhas (veículos leves de reboque) e tratores.

Portanto, se você possui qualquer um desses veículos, pode considerar a tag do Nubank como uma solução prática para agilizar seus pagamentos em pedágios. Todavia, a NuTag não está disponível para motocicletas.

Adicionalmente, vale destacar que não é necessário que o veículo esteja no nome do titular da conta. Entretanto, todas as transações serão cobradas na fatura do cartão.

Como solicitar minha NuTag pelo aplicativo Nubank

A etiqueta eletrônica é solicitada diretamente pelo aplicativo de forma simples e fácil. Para iniciar, abra o aplicativo e navegue até a área de configurações. Lá, procure pela seção “Meus Benefícios Ultravioleta” e, em seguida, selecione “Minha NuTag”.

Ao acessar essa seção, você verá detalhes sobre a tag. Após se informar, basta tocar na opção “Pedir NuTag”. Em seguida, o aplicativo exibirá o endereço que você forneceu ao banco no momento da solicitação do cartão.

Dessa forma, é de suma importância verificar se todas as informações estão corretas e atualizadas. Caso esteja tudo em ordem, prossiga clicando em “Solicitar NuTag”.

Para finalizar o processo, será solicitada a sua senha do Nubank, composta por quatro dígitos. Após essa confirmação, a solicitação estará completa.

Uma dica valiosa é sempre ficar de olho no app, especificamente na seção do seu cartão de crédito, para acompanhar o status da entrega. Dessa forma, você estará sempre atualizado e saberá quando estiver a caminho.

Quando receber, poderá ativá-la no aplicativo Nubank seguindo as mesmas instruções. Contudo, selecione a opção “Recebi a NuTag” e, em seguida, “NuTag entregue”.

Por fim, cole o adesivo na parte interna do para-brisa do seu veículo e ele estará pronto para uso.