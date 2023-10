NUBANK lança opção para ampliar o limite do cartão de crédito sem análise de crédito

O Nubank se consolidou como o quarto maior banco do Brasil, ganhando popularidade por sua oferta de crédito acessível e serviços inovadores. Entre suas mais recentes novidades, destaca-se a opção de aumento do limite do cartão de crédito sem a necessidade de análise prévia.

Essa nova funcionalidade, chamada de Nu Limite Garantido, permite aos clientes usar seus investimentos no Nubank como forma de garantir um aumento de crédito. Neste artigo, vamos explorar como funciona essa opção e como os clientes podem aproveitá-la ao máximo.

Como funciona o Nu Limite Garantido

O Nu Limite Garantido é uma opção oferecida pelo Nubank que permite aos clientes aumentar o limite do seu cartão de crédito sem a necessidade de passar por uma análise prévia. Em vez disso, os clientes podem utilizar os investimentos realizados por meio do Nubank como forma de garantia para o aumento do limite.

Para solicitar o aumento do limite através do Nu Limite Garantido, os clientes podem realizar o seguinte procedimento:

Acesse o aplicativo do Nubank no seu dispositivo móvel. Faça o login na sua conta. Na tela inicial, clique na opção “$” que aparece na parte inferior. Em seguida, selecione a opção “Nu Limite Garantido”. Escolha o valor que você deseja investir como garantia para o aumento do limite. Ao concordar com o procedimento, o valor investido será automaticamente convertido em limite de crédito.

Benefícios do Nu Limite Garantido

Uma das principais vantagens do Nu Limite Garantido é a rapidez com que o aumento do limite é concedido. Ao contrário dos processos tradicionais de análise de crédito, em que os clientes muitas vezes precisam esperar dias ou até semanas para obter uma resposta, a opção do Nubank permite que o aumento seja feito de forma imediata.

Além disso, ao utilizar o Nu Limite Garantido, os clientes não precisam se preocupar com a possibilidade de terem seu pedido de aumento de limite negado devido a restrições de crédito. Isso se dá porque o valor investido pelo cliente no Nubank serve como uma garantia para o banco, reduzindo os riscos e possibilitando a concessão do aumento.



Você também pode gostar:

Pagamentos e redução do limite

Apesar de ser uma opção conveniente para aumentar o limite do cartão de crédito, é importante ressaltar que o pagamento em dia é fundamental para manter o novo limite. Caso o pagamento seja atrasado, o valor devido será descontado diretamente do investimento realizado, e o limite do cartão será reduzido.

Portanto, é essencial que os clientes que optarem pelo Nu Limite Garantido mantenham uma boa gestão financeira e realizem os pagamentos em dia para aproveitar ao máximo os benefícios dessa opção.

Como solicitar o aumento do limite

Se você é cliente do Nubank e deseja solicitar o aumento do limite do seu cartão de crédito utilizando o Nu Limite Garantido, siga estas etapas:

Abra o aplicativo do Nubank no seu dispositivo móvel. Faça login na sua conta. Na tela inicial, toque no ícone do “$” localizado na parte inferior da tela. Em seguida, selecione a opção “Nu Limite Garantido”. Escolha o valor que você deseja investir como garantia para o aumento do limite. Confirme a operação e pronto! O valor investido será convertido em limite de crédito.

Ademais, o Nubank inova mais uma vez ao oferecer aos seus clientes a opção de aumento do limite do cartão de crédito sem a necessidade de análise prévia. Com o Nu Limite Garantido, os clientes podem utilizar seus investimentos como forma de garantia, obtendo um aumento imediato no limite do cartão.

No entanto, é importante lembrar que o pagamento em dia é fundamental para manter o novo limite e evitar a redução do crédito. Portanto, antes de optar pelo Nu Limite Garantido, certifique-se de que está comprometido com uma boa gestão financeira.

Aproveite essa nova opção do Nubank e desfrute de um maior poder de compra com seu cartão de crédito!